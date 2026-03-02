MONOPOLI: Albertazzi; Manzi, Piccinini, Ronco; Valenti, Scipioni, Battocchio, Fedel (40’st Bordo), Oyewale; Vinciguerra (40’st Bugatti), Longo (1’st Fall). A disp.: Piana, Gagliano, Bove, Angileri, Paukstys, Cascella, Antoni. All. Colombo
CROTONE: Merelli; Novella (42’st Armini), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Sandri (22’st Meli); Piovanello (22’st Maggio), Gomez (33’st Musso), Zunno (33’st Energe). A disp.: Martino, Paciotti, Russo, Guerra, Calvano, Vrenna, Bruno. All. Longo
ARBITRO: Leorsini di Terni
MARCATORI: 38’pt Piovanello (C), 10’st Fall (M)
AMMONITI: Vinciguerra (M), Di Pasquale (C), Piovanello (C), Fedel (M), Armini (C), Gallo (C)
