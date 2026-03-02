CATANZARO – L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” esprime il proprio favorevole apprezzamento per gli aggiornamenti emersi durante l’audizione in Quarta Commissione consiliare riguardo al tratto strategico compreso tra Crotone (località Margherita) e Corigliano-Rossano (fino al fiume Coserie).

Dall’analisi tecnica fornita dal Commissario Straordinario, l’Ing. Luigi Mupo, e dal confronto istituzionale è emerso un quadro di avanzamento che richiede ora la massima celerità burocratica :

Progettazione avanzata : Sono stati perfezionati i Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per gli ulteriori 75 km che collegheranno Crotone a Rossano.

: Sono stati per gli ulteriori che collegheranno Crotone a Rossano. Iter Autorizzativo : I lotti sono attualmente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). È indispensabile che gli uffici regionali operino con tempestività per chiudere il procedimento e procedere alla Conferenza dei Servizi.

: I lotti sono attualmente sottoposti alla procedura di per chiudere il procedimento e procedere alla Conferenza dei Servizi. Strategia di Appalto : ANAS ha confermato di disporre della copertura per sviluppare le successive fasi di progettazione esecutiva e intende procedere con appalti diretti sull’esecutivo per non perdere tempo prezioso.

: ANAS ha confermato di disporre della copertura per sviluppare le successive fasi di e intende procedere con Obiettivo Quattro Corsie: Resta ferma la volontà condivisa di completare l’infrastruttura a quattro corsie lungo l’intera costa jonica calabrese per eliminare definitivamente l’isolamento dei territori.

L’Organizzazione condivide la necessità che il territorio calabrese sia pronto a fornire maestranze e siti di stoccaggio per evitare rallentamenti e ritiene fondamentale la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mercato del movimento terra. Per queste ragioni, plaudiamo alla decisione del Presidente della Commissione, On. Sergio Ferrari, di istituire un Tavolo di Monitoraggio Permanente.

L’O.D.V. “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” dichiara la propria ferma disponibilità a far parte di questo tavolo tecnico , con l’obiettivo di garantire un dialogo continuo tra Istituzioni e cittadini durante la fase di progettazione esecutiva e risolvere le criticità prima che il progetto diventi definitivo.