Lutto nell’Avvocatura Crotonese: Movimento Forense e Cammino sospendono le attività per la scomparsa dell’Avv. Carmine Rossi

Crotone, 2 marzo 2026 – Le associazioni Movimento Forense (Sezione di Crotone) e Cammino (Sede di Crotone), colpite da un profondo senso di sgomento e dolore, comunicano l’immediata sospensione di tutte le attività associative programmate per i prossimi giorni.

La decisione nasce dalla volontà di onorare la memoria dell’Avv. Carmine Rossi, venuto a mancare nelle scorse ore. Socio fondatore di entrambe le realtà associative, l’Avv. Rossi non è stato soltanto un pilastro delle nostre organizzazioni, ma un esempio luminoso di dedizione, competenza e integrità per l’intero Foro di Crotone.

Con la sua scomparsa, l’avvocatura crotonese perde un professionista stimato, un mentore generoso e un uomo di rara sensibilità umana e giuridica. Il suo impegno costante nella tutela dei diritti e la sua visione pionieristica all’interno dell’associazionismo forense lasciano un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità morale che le nostre sezioni si impegnano a custodire e tramandare.

I Direttivi di Movimento Forense e Cammino si stringono con un abbraccio commosso alla famiglia Rossi, ai suoi cari e a tutti i colleghi di studio, condividendo questo momento di immenso dolore.

Le attività riprenderanno in data da destinarsi, nel rispetto del silenzio e del ricordo che la figura dell’Avv. Carmine Rossi merita.

