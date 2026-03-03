La Certificazione informatica EIPASS DigComp 2.2 + DigCompEdu proposta dal Centro Formazione SECOM rappresenta una delle soluzioni più complete per chi desidera ottenere una certificazione digitale riconosciuta e accreditata, valida per graduatorie scolastiche, concorsi pubblici e aggiornamento professionale.

Il percorso integra due framework europei fondamentali: DigComp 2.2 e DigCompEdu, garantendo una preparazione completa sia sulle competenze digitali di base sia su quelle specifiche per il mondo della scuola.

Certificazione EIPASS accreditata da Accredia

Le certificazioni sono rilasciate da Certipass, organismo di certificazione accreditato da Accredia, l’Ente Unico Nazionale di Accreditamento designato dal Governo italiano.

L’accreditamento Accredia garantisce che:

La certificazione rispetti standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed europeo

Le procedure di esame siano conformi alle normative vigenti

Il titolo sia spendibile in ambito pubblico e privato

Il certificato abbia pieno valore legale e professionale

Questo aspetto rappresenta un elemento fondamentale per chi necessita di un titolo valido per concorsi, graduatorie GPS e aggiornamento professionale.

Cos’è la certificazione EIPASS DigComp 2.2

La certificazione EIPASS DigComp 2.2 attesta le competenze digitali secondo il quadro europeo per i cittadini.

Certifica la capacità di utilizzare strumenti informatici in modo:

consapevole

sicuro

efficace

professionale

Le competenze certificate riguardano cinque aree fondamentali:

Alfabetizzazione su informazioni e dati Comunicazione e collaborazione online Creazione di contenuti digitali Sicurezza informatica Problem solving digitale

Si tratta di competenze oggi indispensabili per studenti, docenti, professionisti, personale ATA e lavoratori di ogni settore.

Cos’è la certificazione EIPASS DigCompEdu

La certificazione DigCompEdu è dedicata a:

Docenti di ogni ordine e grado

Aspiranti docenti

Formatori

Educatori

Personale scolastico

Attesta la capacità di integrare le tecnologie digitali nella didattica, nella valutazione e nella progettazione educativa.

Le 6 aree di competenza includono:

Coinvolgimento professionale

Uso e creazione di risorse digitali

Metodologie didattiche digitali

Valutazione con strumenti tecnologici

Inclusione e personalizzazione

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti

Questa certificazione è sempre più richiesta nelle graduatorie GPS e nei concorsi scuola.

Perché scegliere il pacchetto combinato DigComp 2.2 + DigCompEdu

Il vantaggio principale è ottenere due certificazioni complementari accreditate in un unico percorso:

✔ Competenza digitale generale

✔ Competenza digitale per la scuola

✔ Titolo accreditato da Accredia

✔ Maggiore punteggio in graduatorie

✔ Miglioramento del profilo professionale

In un mercato del lavoro sempre più digitale, possedere una certificazione informatica accreditata rappresenta un requisito strategico.

A chi è consigliata questa certificazione

La certificazione è particolarmente indicata per:

Aspiranti docenti che vogliono aumentare il punteggio GPS

Insegnanti di ruolo che desiderano aggiornarsi

Personale ATA

Studenti universitari

Professionisti che vogliono certificare competenze digitali

La Certificazione EIPASS DigComp 2.2 + DigCompEdu accreditata Accredia è una soluzione completa, riconosciuta e conforme agli standard europei.

Grazie all’accreditamento ufficiale, garantisce un titolo solido e immediatamente spendibile nel mondo della scuola, nei concorsi pubblici e nel settore privato.

Per informazioni contattare

Centro Formazione SECOM

CIRO’ MARINA KR

Tel. 0962 371572

WhatsApp 0962371572

centroformazione@secom.it