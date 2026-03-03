Cirò – L’antico borgo è tra i Comuni “Rifiuti Free”, terzo nella provincia di Crotone, come pubblicato da Legambiente Calabria, con dati riferiti all’anno 2024.

Su 27 Comuni, solo 8 rientrano in classifica per aver svolto un ottimo lavoro. Di questi otto, quattro sono stati gestiti dalla Tecnew Srl: San Nicola dell’Alto, Cirò, Crucoli e Melissa, sotto la direzione di Alfonso Della Corte, Responsabile Territoriale Mario Martino e Responsabile Amministrativo Raffaele Stasi.

Cirò, con 2.744 abitanti, ha registrato una percentuale di raccolta differenziata del 69,1%. Rispetto al 2023 si evidenzia un aumento del 3,7%, con un pro capite di secco residuo pari a 94,7 kg/anno per abitante.

Un esempio di obiettivo di eccellenza citato da Legambiente per i Comuni “Rifiuti Free” è una produzione di secco residuo inferiore a 75 kg/anno per abitante. Se il dato è basso, cioè minore di 75 kg/anno per abitante, significa che il Comune effettua un’ottima raccolta differenziata; se il dato è alto, significa che viene prodotta molta spazzatura che non può essere riciclata.

Anche se i dati sono eccellenti, c’è ancora tanto da lavorare per sensibilizzare le persone al riciclaggio, considerato che purtroppo le discariche abusive crescono sempre di più, non solo di rifiuti ingombranti ma soprattutto di rifiuti urbani, in particolare plastica e vetro, che potrebbero essere tranquillamente riciclati.

Proprio per impedire l’aumento delle discariche abusive, il Comune ha recentemente acquistato quattro fototrappole. Nei giorni scorsi, a seguito di un controllo sul territorio comunale da parte del personale dell’Ufficio Tecnico, è stata riscontrata la presenza di vari punti di raccolta di materiale ingombrante non autorizzati.

Considerato che, per salvaguardare l’incolumità pubblica, come previsto dal codice penale italiano (artt. 422-452), occorre porre sotto controllo i vari punti di raccolta di materiale ingombrante non autorizzati, il sindaco Mario Sculco ha disposto l’acquisto di quattro fototrappole per un importo complessivo di euro 829,60.