Si è svolto durante la mattina di ieri, presso la Sala Giunta del Comune, un partecipato e costruttivo incontro tra il sindaco Voce e una delegazione di genitori e studenti dell’Istituto Gravina, plesso di S. Francesco.

Il sindaco ha voluto direttamente ascoltare le istanze e le preoccupazioni della comunità scolastica in merito alla situazione dell’area degli ex mercati generali e ai timori legati alla presenza di amianto.

Il sindaco ha ribadito la piena attenzione dell’Amministrazione comunale e dell’Amministrazione Provinciale sulla vicenda, sottolineando come la tutela della salute pubblica e, in particolare, degli studenti e del personale scolastico, rappresenti una priorità assoluta.

Nel corso dell’incontro è stato comunicato che Arpacal sta effettuando analisi accurate e approfondite sull’area interessata.

Si tratta di verifiche tecniche puntuali, volte a fornire un quadro chiaro e oggettivo della situazione.

I risultati ufficiali saranno resi noti nei prossimi giorni, non appena disponibili, e verranno condivisi con la cittadinanza in un’ottica di massima trasparenza.

Il primo cittadino ha inoltre assicurato che la rimozione dell’amianto e la bonifica dell’area degli ex mercati generali saranno comunque effettuate.

La proprietà del sito ha già formalmente manifestato la propria disponibilità a procedere con gli interventi necessari in tempi rapidi.

L’Amministrazione comunale, dal canto suo, continuerà a vigilare attentamente sull’iter delle operazioni, riservandosi di intervenire direttamente qualora ciò si rendesse necessario, al fine di garantire la piena sicurezza dell’area e la serenità delle famiglie.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Durante il confronto, i genitori e gli studenti hanno espresso le proprie osservazioni e richieste di chiarimento, in un clima di dialogo rispettoso e collaborativo.

Il sindaco ha accolto con favore il senso civico dimostrato dalla comunità scolastica, ribadendo l’importanza di un rapporto costante tra istituzioni e cittadini.

L’Amministrazione comunale si impegna a fornire aggiornamenti tempestivi sugli sviluppi delle analisi e sulle successive fasi di intervento, confermando la volontà di operare con responsabilità, trasparenza e determinazione per la tutela della salute e dell’ambiente.