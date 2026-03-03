Domenica 1° marzo presso il PalaBorsellino di Vibo Valentia si è tenuto il secondo incontro regionale degli atleti della classe ESORDIENTI, CADETTI, JUNIOR E U21 che si sono alternati in allenamenti mirati condotti dal M° Luciano Dichiera, Commissario Tecnico Regionale e dal M° Francesco Bellino, Responsabile Regionale Centro Tecnico Calabria. La manifestazione è stata aperta dalla dott.sa Viola Zangara Presidente del settore Karate che ha ringraziato tutto lo staff dei collaboratori CTR, Insegnanti Tecnici e Ufficiali di Gara. Ha poi espresso parole di gratitudine per la presenza del M° Enzo Migliarese Presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Calabria e soprattutto alla illustre visita dell’avvocato Giuseppe Notarianni Presidente della Commissione Nazionale Arbitri e membro della Commissione Mondiale WKF al quale ha donato un gradito pensiero ricordo.

L’Accademia Karate Crotone, con una selezione operata per l’occasione dal M° Rosario Stefanizzi, ha preso parte all’avvenimento con gli Atleti Francesco Pio Guerrini e Stefano Fantasia (Esordienti), Anselmo Greco (Cadetti), Vittorio Simbari, Andrea Zizza e Alessandro Cafarda (Juniores), Simone Paturzo e Antonio Oliverio (U21), che hanno svolto gli allenamenti con diligenza facendo tesoro di ogni suggerimento proposto dai tecnici CTR. Soddisfatto il Tecnico Luigi Migliarese, oggi nelle vesti di Coach, che ha espresso parole di elogio agli atleti per il comportamento esemplare sottolineando, per ognuno, alcuni opportuni adattamenti tecnico-tattici che saranno oggetto degli allenamenti futuri.

Un’altra bella esperienza per i karateka dell’AKC che continuano il loro cammino all’insegna del sano agonismo grazie a quella grande sinergia che muove Atleti, Tecnici, Genitori e Dirigenti verso quel grande obiettivo comune che si chiama: Karate e Sport!