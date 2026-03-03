La Polizia di Stato accoglie 3 Vice Ispettori e 10 Agenti trasferiti alla Questura di Crotone

Nella giornata odierna, il Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, ha accolto 3 Vice Ispettori e 10 Agenti della Polizia di Stato, trasferiti da altre sedi, dando loro il benvenuto.

Il personale assegnato alla Questure di Crotone, nell’ambito delle ordinarie procedure di mobilità volte a garantire un efficace turnover, va a rafforzare l’organico della Questura e i servizi istituzionali sul territorio.

Nel corso dell’incontro, il Questore ha illustrato le principali attività svolte dagli Uffici, con particolare riferimento ai servizi di controllo del territorio, prevenzione e contrasto alla criminalità, nonché le iniziative di prossimità a tutela dei cittadini.

Rivolgendo ai nuovi arrivati i migliori auguri di buon lavoro, il Questore ha sottolineato l’importanza dell’impegno quotidiano e dello spirito di squadra, elementi imprescindibili per garantire sicurezza e legalità a servizio della comunità.