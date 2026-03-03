Nella mattinata odierna, i preti francescani hanno accolto con favore l’invito del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO di far visita alla Questura con la reliquia del Santo Patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi.

Ad accogliere la reliquia del Santo, i funzionari della Questura, il personale dei vari Uffici e il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, in un clima di profonda solennità e preghiera, Egli è riconosciuto nel panorama mondiale per la sua virtù di allacciare le relazioni sfilacciate e simbolo universale di pace, umiltà e dedizione verso il prossimo.

La visita della sacra reliquia rappresenta un momento di riflessione fondamentale nel corso del quale il prete francescano ha portato la sua benedizione alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che, quotidianamente, operano sul territorio per garantire la sicurezza e la legalità, ispirandosi ai valori di servizio e solidarietà che il Santo di Assisi ha testimoniato nel corso della sua vita.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Durante la breve cerimonia di accoglienza, è stata sottolineata l’importanza del legame tra le istituzioni e i valori spirituali che guidano l’agire comune verso il bene della collettività. Al termine della visita, la reliquia ha proseguito il suo cammino verso le altre tappe previste nel territorio diocesano.

La Questura di Crotone esprime profonda gratitudine per questa opportunità, che ha permesso di rinsaldare lo spirito di comunità e l’impegno etico che caratterizza la missione del poliziotto al servizio dei cittadini.