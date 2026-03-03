Il Segretario Generale del SIULP di Crotone esprime il più sentito e convinto apprezzamento per la brillante operazione condotta dalla Polizia di Stato, che ha portato all’esecuzione di 14 misure cautelari nell’ambito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Un risultato di straordinaria rilevanza, frutto del lavoro sinergico della Squadra Mobile della Questura di Crotone, con il supporto di personale della Questura di Reggio Calabria, del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, delle Unità Cinofile Antidroga e del V Reparto Volo della Polizia di Stato. Un’azione incisiva che ha consentito di disarticolare un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro anche di armi clandestine.

Ai colleghi impegnati nell’attività investigativa va il nostro plauso per la professionalità, la competenza e il sacrificio dimostrati. Operazioni di tale portata sono il risultato di mesi di lavoro silenzioso, di sacrifici personali e familiari, di turni gravosi e di un costante impegno sul territorio, spesso lontano dai riflettori ma determinante per garantire sicurezza e legalità alla comunità.

Un sentito riconoscimento va anche a chi ha diretto e coordinato le indagini, assicurando un’azione investigativa puntuale, rigorosa e strategicamente efficace, che ha consentito di giungere a un risultato così significativo.

La sinergia tra attività investigativa e coordinamento giudiziario rappresenta un modello virtuoso nella lotta alla criminalità organizzata.

Ancora una volta la Polizia di Stato, sotto la guida attenta dell’Autorità Giudiziaria, ha dimostrato di essere presidio fondamentale di legalità in un territorio complesso come il nostro, riaffermando con forza la presenza dello Stato e la sua capacità di contrastare con efficacia ogni forma di criminalità organizzata.

Il SIULP continuerà a sostenere con determinazione il lavoro delle donne e degli uomini in divisa, rivendicando al contempo maggiori risorse, tutele e strumenti adeguati per consentire loro di operare nelle migliori condizioni possibili.

A nome del Segretario Provinciale Generale Claudio GIAMMARINO e dell’intera organizzazione sindacale provinciale, rivolgiamo un sincero grazie a tutti i colleghi che, con dedizione e senso dello Stato, hanno reso possibile questo importante successo operativo.