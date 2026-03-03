Importante risultato per il Comune di Melissa nell’ambito del Programma Strategico della PAC 2023-2027. Con Decreto Dirigenziale n. 3041 del 2 marzo 2026, la Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale – ha pubblicato la graduatoria relativa all’intervento SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali”.

Tra i progetti ammessi figura anche quello presentato dal Comune di Melissa, guidato dal Sindaco Luca Mauro, relativo alla “Strada Granatello – Danila”, inserito in graduatoria con un punteggio di 53 punti e un contributo richiesto pari a 150.000 euro. L’intervento risulta ammesso a verifica amministrativa, passaggio fondamentale per l’accesso definitivo al finanziamento.

Si tratta di un risultato significativo che punta a migliorare la viabilità rurale, rafforzando le infrastrutture al servizio delle aziende agricole e delle famiglie che vivono e lavorano nelle aree interne del territorio comunale. Un’opera strategica che consentirà di rendere più agevoli i collegamenti, sostenere la competitività del comparto agricolo e valorizzare ulteriormente il patrimonio produttivo locale.

“Investire nelle aree rurali significa investire nel futuro di Melissa”, sottolinea l’Amministrazione comunale, evidenziando come questo traguardo sia il frutto di un lavoro attento e costante di programmazione e progettazione.

L’obiettivo resta quello di intercettare ulteriori risorse regionali, nazionali ed europee per continuare a sostenere lo sviluppo del territorio, migliorare i servizi e creare nuove opportunità per imprese e cittadini. Un passo avanti concreto verso una Melissa sempre più moderna, efficiente e vicina alle esigenze della propria comunità.