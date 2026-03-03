La Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) esprime vivo apprezzamento per l’eccellente attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone, in occasione della complessa operazione antidroga denominata “Last Minute”.

L’imponente intervento condotto nelle prime ore della mattinata odierna, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catanzaro, ha portato all’esecuzione di quattordici misure cautelari personali nei confronti di soggetti gravemente indiziati di far parte di un’associazione dedita alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con un totale di 22 persone indagate. L’attività che ha visto coinvolti oltre 100 operatori della Polizia di Stato, unità cinofile antidroga e un elicottero del V Reparto Volo, ha consentito altresì il sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (tra cui 15 kg di coca) e di materiali utilizzati per il confezionamento.

Il SAP vuole sottolineare come questa significativa operazione sia il frutto di un lavoro investigativo lungo e articolato, basato su un’attenta raccolta di elementi, su sofisticati sistemi di monitoraggio video e telefonico e su un’efficace strategia di cooperazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato.

Un ringraziamento particolare va ai Dirigenti/Funzionari della Squadra Mobile e a tutto il personale coinvolto per il continuo impegno profuso, la determinazione dimostrata e l’indiscutibile spirito di servizio messo a disposizione della collettività.

Francesco ZANNINO, Segretario Aggiunto Provinciale del SAP afferma che: «Questa operazione dimostra, ancora una volta, il valore della Squadra Mobile di Crotone e dei suoi operatori. Parliamo di donne e uomini che lavorano spesso in condizioni difficili, con organici ridotti e carichi di lavoro rilevanti, ma che continuano a garantire risultati concreti nella lotta alla criminalità».

Il SAP rimane al fianco degli appartenenti alla Polizia di Stato, sostenendo iniziative che valorizzino l’azione sul campo e riconoscendo il valore umano e professionale di chi quotidianamente si impegna a garantire legalità, sicurezza e protezione per tutti i cittadini.