Un momento di approfondimento e confronto pubblico in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Il Comitato provinciale per il No di Crotone e l’Anpi provinciale promuovono un’iniziativa dedicata all’analisi critica della cosiddetta “riforma della giustizia”, oggetto di referendum confermativo ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione.

Al centro dell’incontro, la legge di revisione costituzionale che interviene sull’ordinamento della giurisdizione e sull’istituzione della Corte disciplinare. Un tema di rilievo istituzionale che, secondo i promotori, merita un confronto ampio, documentato e accessibile a tutta la cittadinanza.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire strumenti di informazione e consapevolezza, illustrando – dal punto di vista del Comitato – i possibili effetti della riforma sull’equilibrio tra i poteri dello Stato, sull’autonomia e indipendenza della magistratura e sulle garanzie dei diritti fondamentali. Un percorso che si inserisce nella più ampia mobilitazione dei comitati della società civile schierati per il No.

L’iniziativa si propone come spazio di dialogo aperto, rivolto a cittadine e cittadini, operatori del diritto, associazioni e realtà del territorio, con l’intento di favorire una partecipazione informata al voto referendario.