Le sfide: gestire l’impatto dei mezzi pesanti, fornire maestranze e prevenire infiltrazioni criminali

S.S.106 CROTONE-CATANZARO: VIA LIBERA AI 6 LOTTI, LAVORI ENTRO IL 2026

DALL’AUDIZIONE IN QUARTA COMMISSIONE EMERGE IL CRONOPROGRAMMA PER I 50 KM DI NUOVO TRACCIATO. CANTIERI PRONTI A PARTIRE.

CATANZARO – L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” prende atto con estremo favore degli esiti dell’audizione svoltasi il 6 febbraio 2026 presso la Quarta Commissione del Consiglio Regionale della Calabria, focalizzata sulle criticità e lo stato di avanzamento del tratto Crotone-Catanzaro (Simeri Crichi). La nostra Organizzazione accoglie positivamente la volontà della Regione di monitorare attivamente i processi, evitando di restare spettatrice passiva delle dinamiche che interessano il territorio.

Dall’intervento del Commissario Straordinario, l’Ing. Luigi Mupo, e dei vertici del Dipartimento Infrastrutture, sono emersi dettagli fondamentali per il futuro dell’opera:

Stato dei Lavori : Il tratto di 50 km è suddiviso in 6 lotti, tutti già aggiudicati. Le progettazioni esecutive sono in fase avanzata e l’ avvio concreto dei cantieri lungo l’intero tracciato è previsto nel corso del 2026.

Gestione della Cantierizzazione : Si stima la circolazione quotidiana di circa 160 mezzi pesanti per ogni Megalotto in esecuzione; pertanto, ANAS si è impegnata a condividere i piani di viabilità di cantiere con la Provincia e i Comuni per limitare i disagi sulla rete stradale secondaria.

Sicurezza e Legalità : È stata ribadita la necessità di un "cordone istituzionale" per garantire la sicurezza dei lavori e prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata , specialmente nel settore del movimento terra e dello stoccaggio dei materiali.

Riqualificazione: Il progetto prevede interventi di mitigazione ambientale, tra cui la realizzazione di una ciclovia e il recupero di siti strategici come la stazione di Papanice-Apriglianello e lo svincolo di Passovecchio.

L’Organizzazione condivide la necessità, sottolineata dall’Ing. Moroni, che il territorio sia pronto a fornire maestranze e supporto logistico per evitare rallentamenti determinanti nella realizzazione di quest’opera strategica. In questo contesto, plaudiamo alla decisione dell’On. Sergio Ferrari di istituire un Tavolo di Monitoraggio Permanente: un organismo tecnico snello tra Commissario, Regione, Provincia e Sindaci per risolvere le criticità prima che i progetti diventino definitivi.L’O.D.V. “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” dichiara la propria piena disponibilità a far parte di questo Tavolo, con l’intento di contribuire, come sempre, all’interesse esclusivo della collettività e della sicurezza stradale.