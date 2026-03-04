[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Si è svolta presso il Comando Provinciale di Crotone la cerimonia ufficiale di consegna dei gradi da Brigadiere e da Maresciallo Ordinario, presieduta dal Comandante Provinciale Raffaele Giovinazzo. L’evento, caratterizzato da sobrietà e profondo senso di solennità, ha rappresentato un momento di particolare significato per i militari destinatari della promozione, frutto di impegno costante, competenza professionale e spiccato senso del dovere.

Nel suo intervento, il Comandante ha espresso parole di vivo apprezzamento, evidenziando come il nuovo grado comporti maggiori responsabilità e un rinnovato impegno al servizio della collettività. È stato sottolineato il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dall’Arma sul territorio, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.



La cerimonia si è conclusa in un clima di orgoglio e partecipazione, con l’auspicio che i neo promossi continuino a distinguersi per dedizione, integrità e spirito di servizio, onorando i valori e la tradizione dell’Istituzione.