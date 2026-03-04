CIRÒ (KR) – martedì 3 marzo 2026 – L’ottenimento, in poco più di un mese, dell’assegnazione di un ulteriore medico di medicina generale e del riconoscimento della zona carente rappresenta motivo di profonda soddisfazione per l’Amministrazione Comunale, che sin dall’inizio ha affrontato la questione con massimo impegno e attenzione.

È quanto dichiara il Sindaco Mario Sculco che, esprimendo un sentito ringraziamento ai vertici dell’ASP di Crotone per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, condivide questa importante notizia con l’intera comunità e, in particolare, con le fasce più vulnerabili della popolazione, che avrebbero subito i disagi maggiori qualora la problematica non avesse trovato una soluzione tempestiva ed efficace.

Il medico di medicina generale offrirà le prestazioni ambulatoriali ogni martedì pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 19 ed ogni giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30. – (Fonte: Comune di Cirò/KR – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).