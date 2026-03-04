Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, volti a prevenire e contrastare la commissione di reati, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Crotone, un soggetto crotonese poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, il provvedimento trae origine da una precedente attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone nell’ambito della quale l’uomo, gravato da numerosi precedenti specifici, a seguito di perquisizione presso la sua abitazione, sita nel quartiere Acquabona, è stato trovato in possesso di circa 250 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di quasi 700 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Alla luce dei fatti accertati, l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto la traduzione dell’uomo presso la locale Casa Circondariale, dovendo lo stesso espiare la pena definitiva di 4 anni e 5 mesi di reclusione.
L’operazione trae origine da un più ampio servizio predisposto dalla Questura di Crotone impegnata nel contrasto allo spaccio degli stupefacenti in linea con il Procuratore della Repubblica, Domenico Guarascio, il quale ha indirizzato le indagini volte a sgominare le organizzazioni criminali operanti sul territorio della provincia. Continua incessante il piano di controllo del territorio calibrato dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, volto al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti sul territorio, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio.
