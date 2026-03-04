Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Crotone, Renato PANVINO, la Polizia di Stato prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di verifica della regolarità della presenza degli stranieri sul territorio nazionale.

L’ufficio Immigrazione della Questura di Crotone ha eseguito il rimpatrio di un cittadino extracomunitario, un 26enne originario della Colombia, poiché a seguito di approfonditi accertamenti effettuati dagli Agenti dell’Ufficio Immigrazione, è stata accertata la sua permanenza irregolare del giovane sul territorio nazionale. Lo stesso, inoltre, ha rinunciato a qualsiasi forma di ricorso.

Dunque, dopo una meticolosa attività istruttoria e in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto, il cittadino extracomunitario è stato accompagnato presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato con un volo diretto nel proprio Paese di origine, accompagnato da personale della Polizia di Stato. Nei suoi confronti è stato disposto, inoltre, il divieto di reingresso in Italia e nell’ area Schengen per la durata di 3 anni.

Un secondo provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto è stato notificato dagli Agenti dell’Ufficio Immigrazione nei confronti di un cittadino extracomunitario, un 28enne del Bangladesh, il quale ha inteso richiedere protezione internazionale.

Invece, ad una donna 35enne brasiliana, che ha rinunciato alla protezione internazionale, è stato notificato il provvedimento di espulsione da eseguirsi con partenza volontaria e nel frattempo è stata sottoposta alle misure accessorie.

Nelle giornate precedenti, l’Ufficio immigrazione ha inoltre effettuato controlli nella città di Crotone e Isola di Capo Rizzuto dove sono stati identificati circa cinquanta cittadini extracomunitari.

La Polizia di Stato continua a garantire un costante impegno nel contrasto all’immigrazione irregolare, attraverso controlli mirati, accurati accertamenti e una costante collaborazione con le altre articolazioni istituzionali. Le attività si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente e delle garanzie previste dall’ordinamento, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.