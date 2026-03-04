Un momento di confronto e informazione sulle opportunità di sviluppo economico del territorio. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “Focus Incentivi 2026 – Costruiamo il futuro: opportunità per giovani, meno giovani ed imprese”, in programma martedì 4 marzo 2026 alle ore 18:00 presso la Delegazione Municipale di Torre Melissa.

L’iniziativa intende offrire un quadro chiaro e concreto delle principali agevolazioni e degli strumenti di sostegno disponibili per la creazione di nuove imprese, per l’occupazione e per il rafforzamento delle attività già esistenti. Un appuntamento pensato per cittadini, aspiranti imprenditori, professionisti e operatori economici interessati a conoscere le opportunità di finanziamento e sviluppo previste per il 2026.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Melissa, avv. Luca Mauro, che sottolineerà l’importanza di creare occasioni di crescita economica e imprenditoriale per il territorio.

L’introduzione sarà affidata al dott. Cataldo Maltese, presidente del Consiglio comunale e delegato al commercio, che illustrerà il contesto locale e le prospettive di sviluppo per il tessuto produttivo.

L’approfondimento tecnico sarà curato dall’ing. Salvatore Modaffari, project manager di Cantieri di Imprese, che presenterà nel dettaglio gli incentivi disponibili, i bandi attivi e le strategie per accedere ai finanziamenti destinati alla nascita e alla crescita delle imprese.

L’incontro si propone come un momento pratico di orientamento, utile per comprendere come trasformare idee imprenditoriali in progetti concreti e come sfruttare al meglio gli strumenti messi a disposizione per lo sviluppo locale.

L’appuntamento rappresenta dunque un’importante occasione di informazione e confronto, con l’obiettivo di sostenere la crescita economica del territorio e favorire nuove opportunità di lavoro e impresa.