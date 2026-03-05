L’ 8 marzo non solo si festeggia.

A Cirò si salva la vita.

La Misericordia di Cirò Marina porta in piazza oncologi e chirurghi per la prima grande giornata di prevenzione oncologica femminile gratuita del territorio. Un appuntamento che ogni donna dovrebbe mettere in agenda.

C’è una data che, da quest’anno, a Cirò avrà un significato in più. L’ 8 marzo 2026, mentre il mondo celebra la Festa della Donna con fiori e discorsi, la Confraternita di Misericordia di Cirò Marina scende in campo con qualcosa di concreto, di urgente, di necessario: un’intera mattinata dedicata alla salute delle donne, con medici veri, e la possibilità — forse — di scoprire qualcosa in tempo.

L’appuntamento si terrà domenica 8 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, in Corso Lilio a Cirò. Ingresso libero. Aperto a tutte le donne. Preferibile la prenotazione ai contatti indicati. Perché la prevenzione non può avere barriere.

Il tumore al seno è il più diagnosticato nelle donne italiane — oltre 55.000 nuovi casi ogni anno. Il tumore della cervice uterina colpisce migliaia di donne, eppure è tra i più prevenibili in assoluto. Il dato che cambia tutto, quello che i medici ripetono da decenni e che ancora fatica a diventare cultura diffusa, è uno solo: diagnosticato in fase precoce, il tumore al seno ha un tasso di sopravvivenza superiore al 90%. Non è una statistica. È una vita.

Sul campo, tre professionisti di eccellenza:

• Salvatore Marengoni Galdy – Oncologo

• Ettore Massari – Chirurgo

• Mario Sculco – Medico e Sindaco di Cirò

La loro presenza non è formale. Saranno lì per rispondere a domande, sciogliere dubbi, guardare le donne negli occhi e dire loro ciò che spesso nessuno dice abbastanza chiaramente: «Fallo adesso. Non aspettare.»

Le attività gratuite in programma:

• Misurazione della pressione arteriosa

• Rilevazione della saturazione dell’ossigeno

• Distribuzione di brochure sulla prevenzione e contatti utili

• Dialogo con gli specialisti presenti in loco

Un evento simile non nasce dal nulla. Nasce dalla volontà di una comunità intera di prendersi cura delle proprie donne. La Misericordia di Cirò Marina desidera esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco e a tutta l’Amministrazione Comunale di Cirò, che ha creduto in questa iniziativa e l’ha sostenuta con convinzione, riconoscendo nella salute pubblica una priorità che va oltre i colori politici e i confini amministrativi. Quando le istituzioni e il volontariato camminano insieme, il territorio vince.

Se avete una madre, una sorella, un’amica, una compagna di lavoro: dite loro di venire. Non è un invito a una conferenza. È un’occasione che, per qualcuna, potrebbe fare la differenza tra scoprire qualcosa in tempo e scoprirlo troppo tardi.

La tua salute. La tua prevenzione. L’ 8 marzo, a Cirò.

SCHEDA EVENTO

Data: Domenica 8 marzo 2026

Domenica 8 marzo 2026 Orario: Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Luogo: Cirò, Corso Lilio

Cirò, Corso Lilio Ingresso: Libero e gratuito, previo smaltimento delle prenotazioni — aperto a tutte le donne

Libero e gratuito, previo smaltimento delle prenotazioni — aperto a tutte le donne Info: 320.1168996

✉️ Email: info@misericordiaciromarina.it