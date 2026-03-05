Un importante gesto di solidarietà a favore della sicurezza e del benessere della comunità. È questo lo spirito dell’iniziativa promossa dalla ONLUS Senior – L’Età della Saggezza di Confagricoltura, che ha scelto di sostenere concretamente il Nucleo Emergenze e Soccorso Tecnico (NEST) di Cirò Marina attraverso una significativa donazione sanitaria.

L’evento si terrà domenica 8 marzo 2026 alle ore 16:30, presso la sede situata in via Francesco De Martino 9 a Cirò Marina, e rappresenterà un momento di incontro e partecipazione aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività di supporto al territorio portate avanti da Senior – L’Età della Saggezza ETS, l’organizzazione legata a Confagricoltura che promuove azioni di solidarietà sociale, volontariato e sostegno alle comunità locali. In questa occasione, l’attenzione è rivolta al rafforzamento delle capacità operative del Nucleo Emergenze e Soccorso Tecnico, realtà impegnata quotidianamente nelle attività di assistenza e intervento sul territorio.

La donazione sanitaria rappresenta un contributo concreto per migliorare la dotazione di strumenti utili alle attività di soccorso e di tutela della salute pubblica, rafforzando al tempo stesso il legame tra associazioni, istituzioni e cittadini.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’appuntamento dell’8 marzo sarà quindi non solo un momento simbolico, ma anche un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza del volontariato, della prevenzione e della collaborazione tra le diverse realtà che operano per il bene del territorio.

Gli organizzatori rivolgono un invito a tutta la cittadinanza a partecipare e a condividere questo importante momento di solidarietà, che testimonia come l’impegno collettivo possa contribuire concretamente alla sicurezza e al benessere della comunità di Cirò Marina.