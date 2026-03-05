Si è svolta nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” la conferenza stampa di presentazione dei due importanti appuntamenti velici che, dal 12 al 22 marzo, riporteranno i riflettori nazionali sul mare della città.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Vincenzo Voce, l’assessore allo Sport Luca Bossi, il presidente del Club Velico Crotone Gianluca Ruperto, Catia Carabotti event manager delle regate e, per la BPER Banca, Mario Straface.

Per oltre dieci giorni consecutivi il mare di Crotone ospiterà competizioni di altissimo livello che vedranno protagonisti i migliori velisti italiani e centinaia di giovani atleti provenienti da tutta la penisola.

Dal 12 al 15 marzo si terrà la seconda tappa dell’Italia Cup classe ILCA porterà a Crotone alcuni tra i protagonisti della vela olimpica italiana.

Il celebre campo di regata crotonese, noto per le sue eccellenti caratteristiche tecniche, ha contribuito alla crescita di numerosi campioni e si prepara a formarne molti altri.

Le spettacolari imbarcazioni della classe ILCA torneranno inoltre protagoniste a Crotone nel 2028 con i Campionati Europei Under 21, ulteriore riconoscimento internazionale per la città e per il circolo organizzatore.

Subito dopo, dal 19 al 22 marzo, sarà la volta della Selezione Interzonale classe Optimist: l’intero movimento velico del Sud Italia si radunerà a Crotone per conquistare l’accesso alle selezioni nazionali valide per i campionati europei e mondiali.

Una competizione decisiva, affidata ancora una volta al Club Velico Crotone a conferma della fiducia delle autorità veliche nazionali e della qualità organizzativa del circolo.

Il sindaco Vincenzo Voce ha sottolineato: “Crotone continua a dimostrare di essere una città capace di ospitare eventi sportivi di livello nazionale e internazionale. La vela rappresenta un volano importante per il turismo, per l’economia locale e per l’immagine della nostra comunità. Ringrazio il Club Velico Crotone e tutti i partner che contribuiscono a rendere possibile questo straordinario calendario”

L’assessore allo Sport Luca Bossi ha evidenziato: “il mese di marzo è il naturale prosieguo di una stagione sportiva straordinaria. Questi eventi portano in città centinaia di atleti, tecnici e famiglie, ma soprattutto avvicinano tanti giovani allo sport e al mare. È un orgoglio vedere Crotone sempre più protagonista nel panorama della vela”.

Il presidente del Club Velico Crotone, Gianluca Ruperto, ha dichiarato: “siamo pronti ad accogliere atleti e delegazioni da tutta Italia. Il nostro campo di regata è tra i più apprezzati del panorama velistico e ogni evento è per noi un’occasione per valorizzare il territorio e continuare a investire nella crescita dei giovani velisti”

Per BPER Banca, partner dell’iniziativa, Mario Straface ha aggiunto: “sostenere lo sport significa sostenere il territorio e i suoi valori. Eventi come questi contribuiscono a promuovere Crotone e a creare opportunità per tutta la comunità. Per BPER è un piacere affiancare realtà che lavorano con passione e professionalità”

Un anno straordinario, dunque, per la velaci: il 2026 consacra Crotone come una delle capitali italiane della vela e degli sport del mare, con grandi eventi nazionali e internazionali.

Un calendario che unisce talento giovanile, classi olimpiche e spettacolo adrenalinico, confermando la centralità di Crotone nel panorama velistico italiano ed europeo