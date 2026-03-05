Costituito il nuovo Consorzio di tutela Salumi di Calabria DOP

Avrà funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza e tutela delle Dop calabresi

Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha ufficialmente riconosciuto il Consorzio di tutela Salumi di Calabria DOP (Salsiccia, Soppressata, Capocollo e Pancetta), attribuendogli l’incarico di svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza e tutela per le eccellenze della salumeria regionale.

Il provvedimento, siglato dal Dirigente dell’Ufficio PQA I, dott. Pietro Gasparri, giunge a seguito di un’accurata istruttoria tecnica volta a verificare la rappresentatività e la conformità statutaria dell’organismo consortile. Ai sensi dell’articolo 53 della legge n. 128/1998, il Consorzio è da oggi l’unico soggetto incaricato dal Ministero alla cura generale degli interessi delle denominazioni di origine protetta.

L’incarico conferito abilita il Consorzio a operare attivamente nella promozione e nell’informazione al consumatore, ma anche nella vigilanza contro abusi e contraffazioni, in stretta collaborazione con l’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Il riconoscimento ministeriale è stato sancito dopo aver accertato che il Consorzio rappresenta almeno i due terzi della produzione controllata per le categorie interessate, soddisfacendo i rigorosi requisiti dalla normativa vigente per la filiera delle preparazioni di carni.

Con questa investitura ufficiale, il Consorzio Salumi di Calabria DOP, con sede legale a Cosenza, consolida il proprio ruolo di pilastro istituzionale per la salvaguardia dell’autenticità e della qualità del comparto agroalimentare calabrese a livello nazionale e internazionale.

La costituzione del nuovo Consorzio di tutela rappresenta una ripartenza per il settore e un ritorno alla normalità amministrativa, dopo le vicissitudini che hanno visto purtroppo la revoca del primo non rappresentativo delle quote di produzione regionali.

Con questo provvedimento, la Calabria riacquista un presidio fondamentale per la difesa del “Made in Italy” e per la proiezione dei propri prodotti d’eccellenza sui mercati globali.

In concomitanza con il riconoscimento ministeriale, i partecipanti al Consorzio, riuniti in assemblea in conformità alle norme dello Statuto, hanno provveduto a definire i nuovi vertici. Sono stati eletti all’unanimità quali componenti del Consiglio di Amministrazione: Anna Madeo, Costantino Paolo Madeo, Francesco Antonio Madeo, Salvatore Pugliese e Leonardo Maiuolo.

L’Assemblea ha inoltre designato, sempre con voto unanime, Anna Madeo quale Presidente, Salvatore Pugliese nel ruolo di Vicepresidente e Giuseppe Perri quale Direttore, garantendo così una guida solida e coesa per il prossimo triennio di mandato.