Grande successo per l’ ASD Centro Taekwondo Demo di Cirò Marina, che conquista il primo posto nella classifica per società al Triathlon di Taekwondo disputato a Monterusciello il 28 Febbraio 2026.



Una prestazione straordinaria che conferma l’ eccellente livello tecnico e la determinazione degli atleti del M° Demo Malena.

La competizione che ha visto la partecipazione di società provenienti da diverse regioni, si è articolata nelle 3 specialità tipiche del triathlon del Taekwondo: forme, prova di abilita e prova tecnica sui calci.



Gli atleti del Centro Taekwondo Demo si sono distinti in tutte le categorie, salendo ripetutamente sul podio e accumulando punti preziosi per la classifica finale.

Tecnica, velocità e spirito di squadra hanno permesso alla società di superare gli avversari conquistando il titolo di prima società classificata.

Grande soddisfazione da parte del M° Demo Malena e di tutto lo staff che hanno sottolineato come questo sia un risultato frutto di impegno costante, passione e lavoro quotidiano che i ragazzi svolgono tutti i giorni in palestra.



Orgogliosi anche i genitori, che hanno accompagnato i ragazzi con entusiasmo per tutta la giornata.



Questa vittoria non rappresenta solo un traguardo sportivo, ma anche uno stimolo a continuare a crescere e a fare sempre di meglio agli eventi di grande importanza che attendono la società nei prossimi mesi.



|/ 28 febbraio e stata una giornata di sport, emozioni e successi che restera a lungo nella memoria

di tutti i partecipanti.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT