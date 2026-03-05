Grande successo per l’ ASD Centro Taekwondo Demo di Cirò Marina, che conquista il primo posto nella classifica per società al Triathlon di Taekwondo disputato a Monterusciello il 28 Febbraio 2026.
Una prestazione straordinaria che conferma l’ eccellente livello tecnico e la determinazione degli atleti del M° Demo Malena.
La competizione che ha visto la partecipazione di società provenienti da diverse regioni, si è articolata nelle 3 specialità tipiche del triathlon del Taekwondo: forme, prova di abilita e prova tecnica sui calci.
Gli atleti del Centro Taekwondo Demo si sono distinti in tutte le categorie, salendo ripetutamente sul podio e accumulando punti preziosi per la classifica finale.
Tecnica, velocità e spirito di squadra hanno permesso alla società di superare gli avversari conquistando il titolo di prima società classificata.
Grande soddisfazione da parte del M° Demo Malena e di tutto lo staff che hanno sottolineato come questo sia un risultato frutto di impegno costante, passione e lavoro quotidiano che i ragazzi svolgono tutti i giorni in palestra.
Orgogliosi anche i genitori, che hanno accompagnato i ragazzi con entusiasmo per tutta la giornata.
Questa vittoria non rappresenta solo un traguardo sportivo, ma anche uno stimolo a continuare a crescere e a fare sempre di meglio agli eventi di grande importanza che attendono la società nei prossimi mesi.
|/ 28 febbraio e stata una giornata di sport, emozioni e successi che restera a lungo nella memoria
di tutti i partecipanti.
Famiglie di Cirò Marina bloccate a Dubai sulla nave MSC: dovevano partire stamattina ma il volo è saltato, cresce la paura a bordo
Una vacanza da sogno si è trasformata in un’esperienza carica di tensione e preoccupazione per alcune famiglie di Cirò Marina,...
Lascia un commento