CROTONE: Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli (40’st Guerra); Gallo, Vinicius, Sandri (20’st Calvano); Piovanello (27’st Energe), Gomez (20’st Musso), Zunno. A disp.: Martino, Paciotti, Armini, Russo, Vrenna, Bruno, Marazzotti, Maggio. All. Longo
CAVESE: Boffelli; Evangelisti, Cionek (17’st Maiolo), Nunziata; Ubani, Munari (17’st Bolcano), Visconti (17’st Diarrassouba), Fella, Yabre (34’st Orlando); Ubaldi (29’st Gudjohnsen), Minaj. A disp.: Sposito, Luciani, Peretti, Macchi, Imparato, Fusco. All. Prosperi
ARBITRO: Di Reda di Molfetta
MARCATORI: 25’pt e 7’st Gomez (Cr)
AMMONITI: Gallo (Cr), Fella (Ca), Calvano (Cr), Novella (Cr)
