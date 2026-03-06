È stato inaugurato, questa mattina, il nuovo spazio dedicato ai bambini all’interno della Biblioteca Comunale “Armando Lucifero”, un ambiente pensato per accogliere i più piccoli e avvicinarli sin da subito al mondo della lettura, della creatività e della scoperta.

L’area, progettata per essere accogliente, colorata e funzionale, rappresenta un importante passo avanti nel percorso di valorizzazione della biblioteca come luogo aperto alla comunità e punto di riferimento culturale per tutte le fasce d’età. Lo spazio è stato allestito con arredi e materiali pensati appositamente per i bambini, con libri dedicati alle diverse fasce di età e con ambienti che favoriscono la lettura, il gioco educativo e la partecipazione ad attività laboratoriali.

Con questa iniziativa l’Amministrazione comunale intende rafforzare il ruolo della biblioteca come presidio culturale e sociale, capace di promuovere la lettura fin dalla prima infanzia e di offrire alle famiglie un luogo di incontro, crescita e condivisione.

“L’inaugurazione di questo spazio rappresenta un segnale importante di attenzione verso i più piccoli e verso il futuro della nostra comunità. Investire nella cultura e nella lettura significa investire nella formazione delle nuove generazioni. Offrire ai bambini un ambiente accogliente in cui poter scoprire il piacere dei libri vuol dire contribuire a costruire cittadini più consapevoli, curiosi e partecipi della vita culturale del territorio” ha detto il sindaco Voce.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Cultura, Nicola Corigliano, che ha evidenziato il valore del lavoro di squadra che ha reso possibile la realizzazione del progetto: “questo nuovo spazio nasce dalla volontà di rendere la nostra biblioteca sempre più inclusiva e dinamica, capace di parlare a tutte le generazioni. Vogliamo che diventi un luogo vivo, frequentato, dove i bambini possano crescere circondati dai libri e dalle storie».

L’assessore ha inoltre voluto sottolineare il contributo delle professionalità che quotidianamente lavorano all’interno della biblioteca: “desidero esprimere un sentito ringraziamento alla responsabile della Biblioteca, Valeria Cassano, per l’impegno, la dedizione e la competenza con cui porta avanti le attività della struttura e promuove iniziative rivolte alla cittadinanza. Un ringraziamento va anche al bibliotecario Antonio Siclari per il supporto amministrativo e organizzativo che ha accompagnato tutte le fasi di realizzazione di questo intervento”

Il nuovo spazio per bambini sarà animato da una programmazione di attività dedicate, tra cui letture animate, laboratori creativi, incontri con autori e iniziative educative pensate per stimolare la curiosità e la partecipazione dei più piccoli

L’obiettivo è trasformare sempre più la Biblioteca Comunale “Armando Lucifero” in un luogo di comunità, capace di favorire l’accesso alla cultura, promuovere l’abitudine alla lettura e creare occasioni di crescita e socialità per bambini, famiglie e cittadini.