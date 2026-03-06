Disponibile nell’ufficio con sportello filatelico di Crotone Paternostro

CROTONE, 2 marzo 2026 – Poste Italiane celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario.

Il prodotto filatelico è disponibile negIi uffici postali con sportello filatelico di Crotone Paternostro oltre che negli Spazio Filatelia del territorio.

Poste Italiane è un’azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro e la sua grande attenzione verso la parità di genere ha portato a registrare numerosi uffici “rosa” anche in provincia di Crotone, in particolare nei ruoli di responsabilità.