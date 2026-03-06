A Santa Severina arriva “La nuova Hera”: sport, cultura ed empowerment femminile

Il 14 e 15 marzo il borgo di Santa Severina ospiterà“La nuova Hera”, innovativo progetto promosso da Kroton Sport&Social e vincitore del bando regionale “Manifestazioni sportive 2025”.

L’iniziativa è orientata all’empowerment femminile, promuovendo sicurezza personale, autonomia e fiducia in sé, con particolare attenzione alla coesione sociale e all’inclusione.

Il progetto si articola in due fasi sinergiche che coniugano sport, cultura e promozione territoriale, valorizzando l’autodifesa come strumento di crescita e consapevolezza.

La prima fase si è conclusa a dicembre con il concorso regionale rivolto agli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado sul“Chrysalís: lo Sport ti rende Libera”. L’iniziativa ha stimolato una riflessione sul corpo, l’autostima e il movimento sportivo come strumenti per superare stereotipi di genere e insicurezze fisiche, con particolare attenzione alla percezione del corpo femminile in adolescenza.

Gli elaborati – video, podcast, slogan, disegni, fotografie e brevi racconti – saranno valutati da una commissione composta da esperti del mondo educativo, sportivo e comunicativo. I lavori migliori saranno esposti o proiettati durante la manifestazione finale di Santa Severina, rafforzando la partecipazione giovanile e il legame tra scuola e territorio. Il primo posto sarà premiato con un’opera del maestro orafo Gerardo Sacco, secondo e terzo posto con premi messi a disposizione da associazione Kroma.

L’evento clou, non competitivo e aperto a donne di ogni età, si terrà proprio nel borgo riconosciuto tra le Aree di Rilevanza Strategica (ARS) calabresi e proporrà:

– Sessioni pratiche di Krav Maga con istruttori nazionali;

– Laboratori tematici su autodifesa, diritti e consapevolezza corporea;

– Fitwalking meditativo outdoor lungo sentieri panoramici e aree verdi;

– Visite culturali guidate nel borgo e al suggestivo Castello di Santa Severina;

– Tavole rotonde con esperti ed esperte di sport, sociologia, salute mentale e diritti delle donne.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il programma prevede l’apertura dei lavori il 14 marzo alle ore 9.30. Alle 10.30 si terrà la tavola rotonda dedicata all’empowerment femminile nella Calabria di Hera Lacinia, con interventi di:

– Daniele Menarini, Direttore della testata nazionale Correre;

– Maurizio Damilano, campione olimpico di marcia (Oro a Mosca 1980), già Commissario Tecnico della Nazionale italiana e oggi dirigente impegnato nella promozione dello sport come strumento educativo e sociale;

– Massimo Panerai, manager e formatore, referente internazionale per IKMI – International Krav Maga Institute;

– Antonia Gualtieri, attrice, autrice e imprenditrice, founder di Kroma Accademia di Teatro e Musical e Kroma Produzioni

Daniela Galasso, presidente associazione Anastasis.

Nel pomeriggio del 14 marzo, a partire dalle ore 15, si terranno workshop tematici dedicati a donna e salute, donna e impresa, donna e società. Previsti gli interventi di Rosaria Vazzano, presidente provinciale Fidapa, Giovanni Ferrarelli, direttore Confcommercio Calabria centrale, Mario Spanò, Presidente di Confindustria Crotone, Antonella Gullà, imprenditrice, Andrea Scorza, attrice e imprenditrice e Emanuela Capalbo, medico radiologo Asp Crotone.

Il 15 marzo spazio alle sessioni pratiche di autodifesa femminile, attività motorie dimostrative e all’urban trail culturale, percorso urbano guidato con visita al Castello di Santa Severina: un’esperienza che unisce sport e scoperta del territorio come spazio di identità, sicurezza e valorizzazione culturale.

“La nuova Hera” si propone così come un progetto capace di intrecciare sport, cultura e consapevolezza, offrendo alle donne strumenti concreti di crescita personale e promuovendo un modello di comunità inclusiva e partecipata.