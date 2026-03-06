Grande partecipazione al convegno promosso da A.N.S.Me.S. con FMSI e F.C. Crotone Calcio

Si è svolto martedì 3 marzo, presso la Sala “Ruggiu” dell’Istituto Comprensivo “A. Rosmini – Giovanni XXIII°”, Plesso Montessori di Crotone, il convegno “Sport e Stili di Vita: La salute vien mangiando”, iniziativa organizzata dal Comitato Provinciale A.N.S.Me.S. di Crotone (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico) in collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana – Associazione Medico Sportiva Crotone e con la società F.C. Crotone Calcio, nell’ambito del Progetto Nazionale A.N.S.Me.S. “Sport: Stili di Vita e Salute”.

L’incontro, rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado, ha rappresentato un momento di confronto concreto sui temi della prevenzione, dell’alimentazione consapevole e della pratica sportiva come strumenti fondamentali per una crescita sana ed equilibrata.

Ad aprire i lavori è stata la Vice Dirigente dell’Istituto, prof.ssa Erminia Zurlo, che ha portato i saluti della Dirigente scolastica prof.ssa Maria Fontana Ardito, sottolineando il valore educativo dell’iniziativa e l’importanza della collaborazione tra scuola e realtà del territorio.

Il Presidente Provinciale A.N.S.Me.S., dott. Sergio Contarino, ha illustrato ai ragazzi la mission dell’associazione, spiegando il significato del progetto nazionale “Sport e Stili di Vita” e invitando gli studenti a praticare attività sportiva con costanza, accompagnandola a corrette abitudini alimentari.

L’ing. Andrea Esposito, Delegato Provinciale C.O.N.I., ha presentato il ruolo del CONI nel sistema sportivo italiano, evidenziando quanto lo sport rappresenti uno strumento educativo fondamentale. Ha incoraggiato i giovani a scegliere e praticare almeno una disciplina sportiva, ricordando che educare – nello sport come nella vita – è una responsabilità importante e condivisa.

La dott.ssa Giusy Sansone, specialista in Scienze della Nutrizione Umana e Nutraceutica e nutrizionista del F.C. Crotone Calcio, ha approfondito il legame tra alimentazione e performance, spiegando come una nutrizione equilibrata sia determinante per la crescita, l’energia e il benessere psicofisico. Ha sottolineato come i risultati si costruiscano attraverso impegno, sacrificio e scelte consapevoli, ricordando che lo sport insegna anche a rialzarsi dopo le difficoltà.

Molto atteso l’intervento del capitano del F.C. Crotone Calcio, Guido Gomez, accolto con entusiasmo dagli studenti. Il calciatore ha condiviso la propria esperienza personale, parlando di disciplina, impegno quotidiano e attenzione all’alimentazione come elementi imprescindibili nella vita di un atleta. Ha inoltre risposto alle numerose domande dei ragazzi, ribadendo l’importanza di fare sport a ogni età.

Il preparatore atletico Pietro La Porta ha illustrato, anche attraverso supporti visivi, l’importanza del movimento corretto in età evolutiva, spiegando come l’allenamento debba essere adeguato e progressivo per favorire uno sviluppo armonico. Ha invitato i giovani a dedicare tempo alle proprie passioni, a limitare l’uso eccessivo del cellulare e a riscoprire il valore dell’attività fisica quotidiana come strumento di crescita e resilienza.

Applauditissimo anche l’allenatore del F.C. Crotone Calcio Emilio Longo, che ha definito lo sport una vera scuola di vita fondata su regole, rispetto e responsabilità. Il mister ha invitato i ragazzi a non cercare di essere migliori degli altri, ma a diventare ogni giorno la migliore versione di sé stessi, sottolineando che la crescita passa anche attraverso gli errori: “Si cresce sbagliando e non si migliora senza sbagliare”.

Ha poi portato l’esempio del modello norvegese, dove fino ai 13 anni le competizioni non prevedono vincitori né vinti, per spiegare che il talento si sviluppa nel confronto con sé stessi e non nella competizione esasperata con gli altri. Un messaggio chiaro: crescere umili ma ambiziosi, coltivare i propri sogni senza farsi schiacciare dall’ansia del risultato.

Nel ringraziare il proprio staff per il lavoro svolto in armonia e amicizia, il mister ha concluso con parole che hanno colpito profondamente gli studenti: “Parlare con voi mi ha fatto realizzare un sogno”.

Sul fronte sanitario, il dott. Francesco Polimeno, specialista in Medicina dello Sport e Responsabile Sanitario del F.C. Crotone Calcio, ha spiegato il valore della prevenzione e della tutela della salute nello sport, soffermandosi sull’importanza dell’idoneità sportiva, sia agonistica che non agonistica, come garanzia di sicurezza per chi pratica attività fisica.

Notevole l’interesse e il coinvolgimento dei numerosi studenti presenti, che hanno partecipato attivamente al dibattito con domande e riflessioni, in particolare rivolte al mister Longo e al capitano Gomez.

L’incontro si è concluso tra applausi, richieste di autografi e fotografie, segno di un’esperienza vissuta con entusiasmo e partecipazione.

Il convegno ha confermato l’impegno dell’A.N.S.Me.S. nel promuovere sul territorio una cultura dello sport inteso come strumento di educazione, salute e crescita sociale, investendo sulle nuove generazioni attraverso iniziative concrete e condivise.