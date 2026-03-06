Under 15: Crotone-Giugliano 1-2 (foto sotto)
CROTONE: Vinci (1’st Bonsante); Iozzi (34’st Imbrogno), Boccia (1’st Riolo), Mesuraca (25’st Mirarchi), Fiore, Tamburrini (25’st Fornazar), Romano (25’st Livadoti), Avena (39’st Messina), Misuraca, Strangio, Ceraudo. All. Quartuccio
GIUGLIANO: Vernillo; Fierro, Schettino, Dalmazia, Buono, Di Nunzio, Conte (39’st Salvetti), Manzo (10’st Avitabile), Cangianiello (30’st Bianco), Peraole (39’st malvone), Passariello (10’st Aragona). All. Mora
Reti: 4’pt Perasole (G), 9’pt autorete Iozzi (G), 30’st Riolo (C)
Under 17: Crotone-Giugliano 4-0 (foto in evidenza)
CROTONE: Scerra; Giungata (25’st Russano), Crimi (40’st Carlomagno), Muraca, Marsala, Greco, Gullì, Cirillo (30’st Basile), Rizzo, Lami, Montesano (40’st Giaquinta). All. Alba
GIUGLIANO: La Forgia; Saviano (1’st De Caro), Sequino (22’st Diglio), Metafora, Fasano (1’st Massa), Aldi, Galizia (1’st Panebianco), Bucciero (1’st Napolitano), Onofrio (1’st Robustelli), Giordano (35’st Storti), Cordova. All. Borrelli
Reti: 3’pt e 31’pt Lami, 24’pt e 39’st Montesano
