22ª giornata: Ternana-Crotone 1-1
TERNANA: Ciaccia; Rivelli (41’st Mancini), Brocci, Goretti, Forlini, Salvatore, Ferlicca, Bruti, Vaccaro, Coltorti (21’st De Negri), Onesti (39’st Turella). All. Di Loreto
CROTONE: Grimaldi; D’Oppido, Valenza, Gonnella, (15’st Bianchi) Adamo, Pierangeli, Goure, Troiano, Casile (28’st Monti), Terrasi (38’st Sugamiele), Cosentino. All. Corrado
Arbitro: Iudicone
Reti: 24’pt Casile (C), 35’pt Vaccaro (T)
Ammoniti: Turella e Goretti (T); D’Oppido, Valenza e Gonnella (C)
Lascia un commento