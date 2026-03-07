Un riconoscimento al servizio dello Stato e all’impegno quotidiano nelle istituzioni. La dott.ssa Mariastella Fedele, direttrice della Casa Circondariale di Crotone, ha ricevuto un Attestato di Merito dall’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (ANIOC) – delegazione provinciale di Crotone – con la motivazione di “Servitore dello Stato”.

La cerimonia di conferimento, formalizzata con l’attestato datato 7 marzo 2026, rappresenta un riconoscimento per l’impegno professionale e umano profuso dalla direttrice nel delicato ruolo di guida dell’istituto penitenziario crotonese.

Nel documento si evidenzia come la dott.ssa Fedele svolga quotidianamente il proprio incarico con dedizione e senso delle istituzioni, operando in un contesto complesso e sensibile come quello della gestione della Casa Circondariale di Crotone. Il riconoscimento sottolinea il lavoro svolto nell’assistenza e nel sostegno alle persone più fragili, con particolare attenzione ai valori di umanità e responsabilità sociale.

L’ANIOC evidenzia inoltre il rispetto costante dei principi istituzionali che caratterizzano l’operato della direttrice: senso del dovere, onestà, rispetto della legge e dedizione al servizio della collettività. Valori che, secondo l’associazione, rappresentano un esempio concreto di servizio pubblico svolto con disciplina e onore.

Nel testo dell’attestato viene rimarcato anche lo stile professionale e umano della direttrice, descritto come coerente con i principi che ispirano gli ordini cavallereschi, improntati alla difesa dei più deboli e alla promozione di comportamenti etici e responsabili nella società.

La delegazione provinciale dell’ANIOC ha voluto così riconoscere pubblicamente il lavoro svolto dalla dirigente dell’istituto penitenziario crotonese, apprezzata e stimata dai collaboratori e dalle istituzioni con cui quotidianamente si confronta.

A firmare l’attestato è stato il delegato provinciale e coordinatore regionale dell’ANIOC, Cav. Uff. Giuseppe Crea, che ha voluto sottolineare il valore simbolico del riconoscimento richiamando il motto dell’associazione: “La cavalleria è simbolo di amicizia universale”.

Il conferimento dell’attestato si inserisce nel quadro delle attività dell’ANIOC volte a valorizzare figure che, attraverso il proprio operato nelle istituzioni e nella società civile, rappresentano esempi concreti di dedizione allo Stato e al bene comune.