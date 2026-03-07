La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, un giovane crotonese poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Nello specifico, il provvedimento trae origine da una precedente attività svolta dagli agenti della Volanti della Questura di Crotonenell’ambito della quale l’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, sita nel quartiere Acquabona,è stato trovato in possesso di oltre 250 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di quasi 90 grammi di hashish, oltre a materiale di confezionamento e di un bilancino di precisione.
Alla luce dei fatti accertati, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la traduzione dell’uomo presso la locale Casa Circondariale,dovendo lo stesso espiare una pena definitiva di 4 anni e 2 mesi di reclusione.
L’operazione si inquadra in un più ampio servizio predisposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, volto al contrasto dello spaccio degli stupefacenti in linea con le direttive impartite dal Procuratore della Repubblica di Crotone, Domenico GUARASCIO, volte a colpire le organizzazioni criminali che riforniscono le piazze di spaccio operanti sul territorio, con particolare attenzione a quelle frequentate dai più giovani.
L’attività testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio, attraverso un costante e mirato controllo del territorio.
