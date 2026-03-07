Si è svolto l’altro ieri presso la Fattoria San Sebastiano di Strongoli, uno dei più interessanti caminetti formativi realizzati dal RC Strongoli in interclub con il RC di Cariati e ai RC di Cirò, sul tema condiviso del dialogo.

Dopo i saluti dei Presidenti Rosalba Cotrone, Giovanni Romio e Cristian Vumbaca, gli interventi introduttivi del facilitatore d’area Salvatore Perri e dei facilitatori di club Leonardo Stasi, Salvatore Terminelli e Filippo Cariglino. Presenti anche il PDG Gianni Policastri e Luigi Ielasi, delegato del Governatore per la Polio Plus Society e Presidente Commissione Polio Plus Distretto 2102 e Caterina Affilistro, delegato del Governatore rapporti Interact nazionali e internazionali e Luigi Bruno Presidente Rotaract Strongoli.

Molto interessante e ricca di stimoli concettuali, la relazione, come sempre impeccabile, di Michele Bresciani, esperto di comunicazione aziendale e Presidente Commissione Comunicazione ed Immagine Pubblica Rotary Distretto 2090, il quale è partito dal concetto di diversità e di

difficoltà di gestione delle tante informazioni di cui disponiamo, ponendo l’accento sul fatto che la diversità è aumentata, ma la nostra capacità di dialogare tra esseri umani è purtroppo diminuita.

Nel dialogo efficace, sono tre i pilastri che lo sorreggono:

SICUREZZA (non giudicare qualcuno ispira sicurezza e quando giudichiamo qualcuno interrompiamo il dialogo);

CHIAREZZA (essere chiari nel dialogo o in un messaggio è anche una forma di rispetto verso l’altro. La sintesi è un segno di rispetto);

RESPONSABILITÀ delle nostre parole e del modo in cui le.usiamo

All’opposto, invece, i tre modi per fare fallire un dialogo sono:

1) Attaccare la persona, non l’argomento

2 Salire sul pulpito

3) Storpiare le parole

Solo il dialogo autentico, quello che nasce all’ascolto sincero, riesce a creare ponti ed essendo lo scopo dei Rotariani quello di servire e unire, dobbiamo impegnarci a favorire il dialogo, creare gruppi di ascolto e occasioni di confronto tra soci anziani e nuovi membri. Ringraziamo Michele Bresciani per l’eccellente interlocuzione e tutti i presenti per la partecipazione e per il contributo alla serata.

Si ringrazia la Fattoria San Sebastiano di Strongoli, nella persona del suo titolare Piero Romano, per la sempre gentile accoglienza, per la cura e l’attenzione del personale in sala e per avere messo a disposizione anche i locali per il caminetto.

