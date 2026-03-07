Un momento di riflessione, spiritualità e dialogo dedicato alla figura femminile e al suo valore nella società contemporanea. In occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo 2026, alle ore 17:00, la Chiesa SS. Crocifisso di Torre Melissa ospiterà il convegno dal titolo “Maria… Donna dei giorni nostri”, ispirato al celebre testo di Don Tonino Bello.

L’iniziativa è promossa dal Coro Parrocchiale B.V.M. del Monte Carmelo di Torre Melissa, in collaborazione con il Coro Santa Maria De Plateis di Cirò Superiore, sotto l’egida dell’Arcidiocesi di Crotone – Santa Severina, e si propone di offrire uno spazio di riflessione sul ruolo della donna nella società di oggi attraverso la figura simbolica e spirituale di Maria.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Don Pino Mauro, parroco di Torre Melissa, Don Massimo Sorrentino, parroco di Cirò, e del sindaco di Melissa, avv. Luca Mauro, che porteranno il loro contributo introduttivo all’iniziativa.

Il convegno vedrà poi una serie di interventi qualificati provenienti da diversi ambiti professionali e culturali. Tra i relatori sono previsti la dott.ssa Tullia Prantera, oncologa, l’avv. Rosanna Pupo dello Spazio Donna di Crotone, Don Pasquale Brizzi, biblista, la prof.ssa Maria Caligiuri, dirigente scolastica, e la dott.ssa Patrizia Barletta, psicoterapeuta.

Un confronto multidisciplinare che offrirà diversi punti di vista – medico, sociale, teologico, educativo e psicologico – per approfondire il significato della figura di Maria come modello di donna capace di attraversare i tempi e parlare ancora alla sensibilità contemporanea.

A moderare l’incontro sarà Luca Murano, che guiderà il dialogo tra i relatori e il pubblico presente.

L’evento sarà inoltre arricchito da intermezzi musicali eseguiti dai cori organizzatori, che accompagneranno i vari momenti del convegno creando un clima di partecipazione e raccoglimento.

L’iniziativa rappresenta non solo un momento celebrativo legato all’8 marzo, ma anche un’occasione di riflessione culturale e spirituale sul valore della donna nella società di oggi, partendo da una figura universale come quella di Maria, riletta alla luce delle sfide e delle sensibilità del nostro tempo.