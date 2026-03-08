TABELLINO
Trapani-Crotone 1-4
TRAPANI: Galeotti; Morelli (8’st Perri), Pirrello, Motoc, Nicoli; La Sorsa (27’st Winkelmann), Celeghin, Marcolini, Benedetti (27’st Forte); Stauciuc (27’st Battimelli), Vazquez (20’pt Matos). A disp. : Ujkaj, Salamone, Nina, Vimercati, Ortisi, Napolitano, Aronica, Cozzoli, Quiroz, Knezovic. All. Aronica
CROTONE: Merelli; Novella, Armini, Di Pasquale (1’st Cocetta), Guerra; Meli, Vinicius (38’st Vrenna), Sandri (21’st Calvano); Energe, Musso (21’st Russo), Maggio (31’st Marazzotti). A disp.: Martino, Paciotti, Groppelli, Bruno, Zunno, Gomez, Piovanello. All. Longo
ARBITRO: Palmieri di Brindisi
MARCATORI: 11’pt Benedetti (T), 26’pt e 9’st su rigore Musso (T), 44’pt Sandri (C), 14’st Energe (C)
AMMONITI: Di Pasquale (C), Nicoli (T), Musso (C), Forte (T)
