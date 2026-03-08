Ottimi risultati per l’I.C. Papanice-Alfieri ai Giochi della Pace e dello Sviluppo di Cariati

Importanti risultati sportivi e formativi per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Papanice-Alfieri che hanno preso parte ai Giochi della Pace e dello Sviluppo, svoltisi dal 3 al 6 marzo a Cariati.



Guidati dal professor Mario Rama, i giovani atleti dell’istituto si sono distinti con prestazioni di grande valore, conquistando il primo posto nel calcio a 5 maschile e ottenendo ottimi piazzamenti nella corsa veloce, con un terzo posto e due quarti posti.



Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica, non solo per i traguardi sportivi raggiunti, ma anche per il forte valore educativo dell’esperienza vissuta dagli studenti. Manifestazioni come questa, infatti, diventano occasioni di crescita personale e collettiva, rafforzando i principi fondamentali dello sport: lealtà (fair play), rispetto delle regole e dell’avversario, solidarietà e spirito di squadra.



I Giochi della Pace e dello Sviluppo, ospitati nella città di Cariati, rappresentano un evento di grande significato che unisce sport, solidarietà e giustizia sociale, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di pace e di costruzione di un futuro libero dai conflitti.



La manifestazione ha preso ufficialmente il via il 3 marzo con una prima giornata dedicata all’educazione motoria e ai valori universali dello sport. L’iniziativa è promossa dall’IIS Cariati “Patrizi-Mazzone”, dall’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” e dal Comune di Cariati, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Coordinamento EMFS e con Antica Kroton Futura, nell’ambito del progetto “Cariati Città della Vittoria”.



L’evento ha coinvolto anche i Comuni di Crotone e Cassano allo Ionio (Sibari), le diocesi di Rossano-Cariati, Crotone-Santa Severina e Cassano allo Ionio, i Parchi Archeologici di Sibari e Crotone e numerose realtà associative del territorio, dando vita a un’importante rete di collaborazione istituzionale e sociale.



La partecipazione e i risultati ottenuti dagli studenti dell’I.C. Papanice-Alfieri confermano il valore dello sport come strumento educativo capace di promuovere inclusione, crescita e consapevolezza civica nelle nuove generazioni.