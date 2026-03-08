Appuntamento con il mare, la passione per la pesca sportiva e il divertimento per tutte le età. Domenica 12 aprile 2026 a Cirò Marina si svolgerà la quarta edizione del “Krimisa Eging”, evento dedicato alla pesca ai cefalopodi organizzato dal Fishing Team Il Gabbiano in collaborazione con il brand di attrezzature da pesca Jatsui.

La manifestazione, che negli anni ha saputo attirare appassionati da tutto il territorio calabrese, si terrà nell’area portuale di Cirò Marina e promette una giornata all’insegna dello sport, della convivialità e del contatto con il mare.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 14:30 presso l’area portuale di Cirò Marina, mentre alle ore 16:00 prenderà ufficialmente il via la sessione di pesca.

La gara proseguirà fino alle ore 20:00, momento in cui si concluderà la competizione. A seguire, alle ore 20:30, si terrà la cerimonia di premiazione presso l’Hotel Residence Il Gabbiano, partner dell’iniziativa.

Tra le principali novità di quest’anno spicca l’introduzione della doppia classifica, con premi dedicati sia alla categoria adulti sia alla categoria bambini, un modo per coinvolgere sempre più famiglie e avvicinare i più giovani alla pesca sportiva.

Inoltre, gli organizzatori hanno previsto gadget per tutti gli iscritti, contribuendo a rendere l’evento ancora più partecipato e inclusivo.

La quota d’iscrizione è fissata a:

20 euro per gli adulti

15 euro per i bambini

Per l’occasione sarà inoltre possibile usufruire di un’offerta speciale per pernottamento e cena presso l’Hotel Residence Il Gabbiano.

Per partecipare all’evento è possibile contattare l’organizzazione al numero 342 8032354.

Il Krimisa Eging si conferma così uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di pesca sportiva della costa ionica, capace di unire competizione, socialità e valorizzazione del mare di Cirò Marina. 🎣🌊