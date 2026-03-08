In occasione della celebrazione della feste delle donne l’ATS di Cirò Marina ha organizzato l’evento “Una marcia in più” per la promozione e valorizzazione del ruolo rivestito dalle donne nella società. Il 10.03.2026 alle ore 10.00 molte donne professioniste della nostra città marceranno insieme ad associazioni, scuole, ed istituzioni in rappresentanza di tutte le donne e del valore che ciascuna di esse apporta quotidianamente all’intera società. È previsto il raduno di tutti i partecipanti sul lungomare zona Sud, di fronte alla Statua Beata Anna Rosa Gattorno, dove si svolgerà una piccola rappresentazione teatrale al femminile, seguirà poi una marcia che attraverserà Via Togliatti, Via Venezia ed arriverà nelle adiacenze del Comune di Cirò Marina, qui ci sarà la piantumazione di un albero in memoria della D.ssa Francesca Mazza, una donna ed assistente sociale che ha prestato per anni servizio per l’Ambito territoriale sociale e l’inaugurazione della stanza di Segretariato sociale, interna al Comune, che verrà intitolata alla stessa, donna forte, resiliente ed appassionata del proprio lavoro.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’ATS invita la cittadinanza tutta ad unirsi alla marcia.