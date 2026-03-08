Crotone: la Polizia di Stato effettua controlli a Cirò Marina e nel Capoluogo

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò Marina e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

– nr. 633 persone identificate, di cui 161 con precedenti

– nr. 356 veicoli controllati

– nr. 30 posti di controllo

– nr. 37 controlli domiciliari

– nr. 2 attività commerciali controllate

– nr. 1 persona segnalata al Sig. Prefetto per possesso di sostanza stupefacente per uso personale

– nr. 5 infrazioni al Codice della Strada

Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su nr. 21 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Cirò Marina.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 10 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 26 persone, di cui nr. 12 risultate positive in banca dati SDI, e ha controllato nr. 18 veicoli.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 118 persone, di cui nr. 26 positivi, e ha controllato nr. 106 veicoli, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada per mancata revisione del veicolo.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Cirò Marina nel corso dei quali hanno identificato nr. 175 persone, di cui nr. 42 con precedenti, e hanno controllato nr. 92 veicoli, elevando nr. 4 sanzioni al Codice della Strada. Contestualmente ha segnalato al Sig. Prefetto 1 soggetto per possesso di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando 0,6 grammi di hashish.

Nel corso del servizio, personale della Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo di due distinte attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annesso esercizio di raccolta scommesse e sala slot, all’esito del quale è stato appurato che in entrambi gli esercizi commerciali fossero presenti apparecchi da gioco, perfettamente funzionanti e fruibili dagli avventori, in orario non consentito e, pertanto, all’esito del controllo, sono state elevate delle sanzioni amministrative ai titolari.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 258 persone, di cui nr. 49 con precedenti, hanno controllato nr. 140 veicoli e hanno effettuato controlli domiciliari a nr. 16 persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.