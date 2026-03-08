Avv. Rocca, 8 Marzo: Sguardi di Donna. Quando la professionalità incontra il coraggio infinito di una Donna.

Crotone, 8 Marzo 2026 – Ci sono sguardi che raccontano battaglie combattute nel silenzio e vittorie conquistate con il cuore. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Avvocato Rocca, in qualità di Presidente di Cammino – Sede di Crotone, sceglie di andare oltre la celebrazione formale per parlare di vita vera, di resilienza e di una sorellanza che profuma di casa e di giustizia.

Le immagini che ci ritraggono — tra l’austero nero delle toghe e i sorrisi condivisi davanti a una torta — sono il simbolo di una forza che non conosce confini. È la forza delle donne che abitano ogni mestiere con un’anima speciale: capaci di difendere un diritto in tribunale con rigore e, un attimo dopo, di farsi scudo per proteggere la fragilità.

L’incontro con le “Mamme Coraggio”

In questo cammino, il nostro cuore batte e si unisce all’Associazione Libera Mente – Disabilità e Autismo. Un legame che nasce dalla stima profonda per la sua Presidente, Scaccianoce, e per le sue straordinarie “Mamme Coraggio” e per tutte le volontarie che giorno dopo giorno si applicano bene il bene prossimo.

“Vedere queste madri,” dichiara con emozione l’Avv. Rocca, “significa capire cosa sia davvero la forza. Loro non si limitano a esistere, loro lottano ogni giorno contro le barriere dell’indifferenza e dell’autismo. La loro è una professione d’amore h24, un coraggio infinito che ci ispira e ci impone di essere, come legali e come esseri umani, la loro voce e il loro sostegno.”

Oltre il dovere, l’essenza

Il messaggio di quest’anno è chiaro: non c’è separazione tra la donna professionista e la donna che cura. C’è un unico filo conduttore: la capacità di restare umane, di trasformare il sacrificio in speranza e di non arrendersi mai davanti alle ingiustizie.

“Oggi festeggiamo le donne che non hanno paura di mostrare la propria emotività come segno di potenza, non di debolezza,” conclude il Presidente Rocca. “A tutte le colleghe, alle amiche di Libera Mente e a ogni donna che con le proprie mani e il proprio cuore costruisce un pezzo di futuro: grazie per il vostro coraggio infinito.”