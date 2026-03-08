Il Liceo Classico “Pitagora” di Crotone presenta la terza edizione del Festival della Filosofia 2026 dedicato al tema “Cura”





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione ampia e interdisciplinare sul significato della cura come categoria filosofica, etica e umana. Il festival intende offrire agli studenti e alla comunità un’importante occasione di confronto sui temi della responsabilità, dell’attenzione verso l’altro e della formazione integrale della persona, valorizzando il dialogo tra scuola, università e territorio.



Il programma dell’evento prevede interventi di studiosi e docenti universitari, lectio magistralis e una tavola rotonda dedicata al rapporto tra filosofia e medicina, con l’obiettivo di esplorare le molteplici dimensioni della cura: dalla riflessione filosofica alle pratiche educative e sanitarie.



Il Festival della Filosofia 2026, giunto alla sua terza edizione, si svolge con il patrocinio della Società Filosofica Italiana (SFI), della Società Italiana di Scienze Umane e Medicina (SISUmed) e dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria (ASAS), a testimonianza del valore scientifico e culturale dell’iniziativa e dell’attenzione verso il dialogo tra saperi umanistici e discipline mediche.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT