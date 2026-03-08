Crotone: la Polizia di Stato celebra la Giornata Internazionale della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato ha promosso l’iniziativa nell’ambito della campagna permanente #questononèamore, con l’obiettivo di trasformare questa ricorrenza in un momento concreto di informazione, prevenzione e supporto, portando la cultura del rispetto direttamente nei luoghi di aggregazione cittadina.

Nella mattinata odierna, personale della Questura di Crotone, è presente sul lungomare cittadino per distribuire brochure informative e materiale di approfondimento.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, mira a consolidare la rete tra Polizia di Stato, istituzioni locali e associazioni del territorio, per garantire alle vittime un percorso di uscita dalla violenza che sia integrato, tempestivo e sicuro.

La distribuzione delle brochure non è solo un gesto simbolico, ma un invito all’azione: la consapevolezza dei propri diritti e la conoscenza degli strumenti di tutela sono il primo passo verso la libertà.

L’8 marzo non è solo una ricorrenza, ma un’opportunità per ricordare che la Polizia di Stato è sempre al fianco delle donne, non solo nella repressione dei reati, ma soprattutto nella prevenzione e nell’ascolto quotidiano.