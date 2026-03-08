Nella sede di Via Saffo lavorano nove dipendenti tutte donne, otto delle quali mamme.

La storia di Mafalda che di domenica solca anche i campi da calcio

Crotone, 6 marzo 2026 – Con 150 donne su 285 dipendenti, pari al 51 per cento, Poste Italiane si conferma azienda al femminile nella provincia di Crotone. Emblematico il caso dell’ufficio postale centrale di via Saffo della città di Pitagora, con ben 9 dipendenti donne, la totalità. Di queste, otto sono anche mamme. Ma non solo. Mafalda Candigliota, sportellista dell’ufficio postale in questione, impegnata durante la settimana a servire i numerosi clienti, ogni domenica solca i campi di calcio indossando la divisa di osservatore arbitrale.

“Guidare un ufficio postale composto interamente da donne è un privilegio che ogni giorno mi ricorda quanto la professionalità, la dedizione e la sensibilità femminile possano trasformare un luogo di lavoro in una comunità viva, solidale e sorprendentemente resiliente. L’8 marzo non è soltanto una ricorrenza: è l’occasione per raccontare ciò che vedo quotidianamente, spesso in silenzio, ma sempre con profonda ammirazione. Una squadra coesa e molto unita, fatta dall’esperienza necessaria per offrire sempre il meglio alla clientela ma anche di volti nuovi che rappresentano il futuro dell’azienda”, dice la responsabile dell’ufficio postale, Maria Greco.

La più giovane del gruppo è Luisa Chirico, che ricopre il ruolo di consulente commerciale; Fabiana Carnè, invece, riveste l’incarico di collaboratrice del direttore. Le sportelliste, che lavorano su due turni, mattutino e pomeridiano, sono: Simona Liotina, Giovanna Pace, Tiziana Sangervasio, Domenica Leotta, Stefania Stabile e Mafalda Candigliota.

Poste, da sempre azienda “in rosa” in Calabria vanta il 53% dei dipendenti donne, poco meno della metà lavorano nella provincia di Cosenza, dove la percentuale sale addirittura al 57%: questi numeri testimoniano l’impegno costante del Gruppo nelle politiche di parità di genere, della diversità e dell’inclusione. L’azienda ha introdotto negli anni numerose iniziative volte a valorizzare l’equilibrio di genere, il supporto della maternità e della paternità, e lo sviluppo della leadership femminile.

Poste Italiane è la più grande azienda del Paese e il principale datore di lavoro in Italia con oltre 120 mila dipendenti distribuiti in ogni angolo dell’Italia e negli ultimi anni il numero delle donne che lavorano in Poste Italiane ha superato quello degli uomini. Oggi il 53% dei dipendenti è costituito da donne, con una forte rappresentanza anche tra quadri e dirigenti (oltre il 46%). È donna anche il 60% dei direttori dei quasi 13mila uffici postali a livello Italia, la rete sulla quale l’azienda ha costruito la sua storia e la sua forza.

Anche quest’anno Poste Italiane ha voluto celebrare in Campania la Giornata internazionale della Donna con una cartolina filatelica disponibile nei 24 uffici postali con sportello filatelico della regione, oltre che nello Spazio Filatelia di Napoli.