Crotone, iniziato il recupero del bene confiscato in Viale Magna Grecia

Una manciata di volontari ha partecipato, questa mattina, ai primi interventi di pulizia all’interno dell’edificio che presto ospiterà una serie di attività sociali.

Crotone, 07/03/2026 – Oltre 20 sacchi di rifiuti, tra plastica, alluminio, cartone e vetro, ma anche numerosi ingombranti – tra cui un frigorifero, una rete, due materassi ed una bici – ed innumerevoli cumuli di inerti e materiale edile. È quanto rinvenuto questa mattina all’interno del bene confiscato lungo Viale Magna Grecia a Crotone dai volontari dell’associazione Multitracce, che hanno aderito all’appello e partecipato alla prima pulizia all’interno dello stabile.

Un lavoro non semplice, che ha richiesto un’intera mattinata per rimuovere il grosso dei rifiuti accumulati in anni di abbandono e disinteresse. Nonostante l’accesso fosse interdetto, i locali interni – un ampio salone, una stanza ed un piccolo ingresso – sono stati utilizzati anche in tempi recenti, ma sopratutto fortemente vandalizzati al punto da dover essere recuperati interamente.

Divelte, infatti, serrande e saracinesche, prese elettriche, cablaggi, lampadari, e persino le pareti di cartongesso. A tutto ciò si aggiungono anche danni più “fisiologici” causati da salsedine ed umidità. Il lavoro è dunque iniziato, ma ci vorrà ancora del tempo per essere concluso.

A tal proposito l’associazione Multitracce, oltre a ringraziare chi ha preso parte all’iniziativa odierna, intende rinnovare l’invito a contribuire al recupero del bene confiscato anche tramite la donazione di materiali e strumenti utili alla ristrutturazione o grazie al contributo di professionisti intenzionati ad offrire le loro competenze.

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare l’associazione tramite email (multitracce@hotmail.com), telefonicamente (3496661564) o tramite i rispettivi canali social.