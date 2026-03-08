Bloccati a Dubai sulla nave da crociera: tra i passeggeri anche tre famiglie di Cirò Marina, ora rientrate sane e salve

Si è conclusa con il rientro in Italia la difficile esperienza vissuta da centinaia di turisti italiani rimasti bloccati per diversi giorni a Dubai a bordo di una nave da crociera MSC a causa della crisi militare che ha interessato l’area del Golfo.

Tra i passeggeri coinvolti nella vicenda c’erano anche tre famiglie di Cirò Marina, alcune con bambini, che hanno vissuto momenti di forte tensione e preoccupazione mentre la nave rimaneva ferma nel porto degli Emirati Arabi Uniti in attesa di indicazioni sulla ripartenza.

Dopo giorni di attesa e incertezza, i crocieristi sono finalmente riusciti a rientrare in Italia e a tornare a casa sani e salvi, tirando un sospiro di sollievo dopo un’esperienza che difficilmente dimenticheranno.

Durante la permanenza forzata sulla nave non sono mancati momenti di paura. Alcuni passeggeri hanno raccontato di aver percepito in diverse occasioni il rumore di caccia militari e di esplosioni in lontananza, circostanze che hanno inevitabilmente aumentato l’ansia soprattutto tra le famiglie con bambini.

Nonostante la tensione, i viaggiatori hanno voluto sottolineare l’assistenza ricevuta a bordo. In particolare è stato espresso un sentito ringraziamento al comandante della nave MSC, che si sarebbe adoperato con grande disponibilità per garantire sicurezza, informazioni e supporto ai passeggeri durante tutta la permanenza nel porto di Dubai.

Quella che doveva essere una vacanza nel Golfo Persico si è trasformata in un’esperienza carica di preoccupazione, ma che per fortuna si è conclusa senza conseguenze. Le tre famiglie di Cirò Marina, come gli altri passeggeri italiani coinvolti, sono finalmente rientrate nelle proprie case dopo giorni segnati da paura, attesa e grande incertezza.