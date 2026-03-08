Nell’ambito del progetto POC “Orientamenti”, le classi dell’indirizzo Agrario dell’I.I.S. Gangale di Cirò Marina, accompagnate dal docente esperto prof. Salvatore Cornicello e dalla tutor prof.ssa Maria Mastroianni, hanno svolto un’attività didattica presso l’azienda vitivinicola del territorio Tenuta Iuzzolini, vivendo un’esperienza formativa di grande valore.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante opportunità di crescita per gli studenti, consentendo loro di affiancare allo studio teorico un contatto diretto con la realtà produttiva dell’azienda. Durante la visita sono stati illustrati i diversi processi di lavorazione delle uve e le principali fasi della vinificazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alla fase di affinamento del vino nelle barrique, realizzate in legno di rovere o di castagno, che contribuiscono ad arricchirne il profumo e l’aroma, conferendo caratteristiche organolettiche distintive al prodotto finale.

Particolarmente interessante è stata anche la visita al museo della cantina, dove gli studenti hanno potuto osservare antichi strumenti utilizzati in passato per la lavorazione dell’uva e la vinificazione, confrontandoli con le moderne tecnologie oggi impiegate nei processi produttivi. Un’occasione preziosa per comprendere l’evoluzione delle tecniche enologiche e il valore della tradizione vitivinicola del territorio.

L’attività si è rivelata particolarmente utile sia per consolidare le competenze tecnico-professionali degli studenti sia per sviluppare capacità trasversali fondamentali per il loro futuro. Esperienze come questa permettono infatti ai ragazzi di avvicinarsi concretamente al mondo produttivo, orientando le proprie scelte formative e professionali in relazione alle caratteristiche dell’indirizzo di studi e alle opportunità offerte dal contesto economico del territorio.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai proprietari della Tenuta Iuzzolini per la disponibilità, l’accoglienza e la preziosa ospitalità riservata agli studenti e ai docenti.