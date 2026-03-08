La consigliera comunale di Crotone Marisa Luana Cavallo continuerà il suo percorso politico all’interno della Lega. A confermarlo è una nota del partito dopo una serie di interlocuzioni ritenute positive con i vertici della formazione politica.
Secondo quanto comunicato, la decisione arriva al termine di un confronto con il vicesegretario della Lega Claudio Durigon e con la commissaria del partito in Calabria Valeria Sudano.
Nel comunicato si sottolinea come la consigliera Cavallo continuerà il proprio impegno politico all’interno del partito e al fianco del leader della Lega Matteo Salvini, che considera il suo ruolo “prezioso” all’interno della classe dirigente calabrese del Carroccio.
“La Lega Calabria – si legge nella nota – prosegue nella sua attività politica e amministrativa con serietà, coerenza e senso di responsabilità nei confronti dei cittadini”.
La conferma della permanenza della consigliera Cavallo nel partito rappresenta dunque un segnale di continuità per la presenza della Lega nel contesto politico locale e nell’attività amministrativa del territorio crotonese.
