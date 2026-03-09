L’ 8 marzo di Cirò non era una festa. Era una svolta.

La prima grande giornata di prevenzione oncologica femminile di Cirò ha superato ogni attesa: una piazza intera si è fermata per parlare di salute, di vita, di futuro. E qualcosa, in questo territorio, è cambiato per sempre.

Ci sono giornate che restano. Il 8 marzo 2026 sarà una di quelle per Cirò. Quello che la Confraternita di Misericordia di Cirò Marina aveva immaginato come un incontro di sensibilizzazione si è trasformato in un momento di comunità autentica, partecipata, commovente. Donne di ogni età — ragazze, madri, nonne — hanno riempito il Corso Lilio con una sola, semplice certezza: prendersi cura di sé non è un lusso, è un diritto.

La risposta della popolazione di Cirò è stata straordinaria. Un abbraccio collettivo alla prevenzione che ha dimostrato quanto questo territorio abbia sete di salute, di informazione, di cura. La piazza era piena. I cuori, ancora di più.

«Oggi non abbiamo solo distribuito brochure. Abbiamo seminato consapevolezza. E i semi, a Cirò, hanno trovato terreno fertile.»

��‍⚕️ I PROTAGONISTI: DUE ECCELLENZE PER LA SALUTE DELLE DONNE

L’evento non sarebbe stato possibile senza i due professionisti che hanno messo cuore e competenza al servizio della comunità, con generosità e passione che vanno ben oltre il semplice dovere professionale.

Il dottor Salvatore Marengoni Galdy, oncologo di straordinaria competenza, ha guidato le donne attraverso il mondo complesso della diagnosi precoce con una chiarezza e un’umanità rara. Ha risposto a ogni domanda, anche la più piccola, come se fosse la più importante del mondo. Perché per chi la pone, lo è.

Il Prof. Ettore Massari, chirurgo, ha portato la concretezza della sala operatoria in mezzo alla gente, traducendo la medicina in parole che tutti capiscono. Il suo messaggio era uno solo: «Il chirurgo preferisce non dover operare. Per questo la prevenzione è la nostra prima arma.»

A loro va la gratitudine sincera e profonda della Misericordia di Cirò Marina e di ogni donna che oggi ha lasciato Corso Lilio con qualcosa in più: informazione, consapevolezza, speranza.

��️ UN GRAZIE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Confraternita di Misericordia desidera esprimere un ringraziamento sentito e doveroso al Sindaco e a tutta l’Amministrazione Comunale di Cirò Marina. Senza il loro sostegno convinto, questa giornata non avrebbe mai visto la luce.

Credere nella salute pubblica come priorità, mettere a disposizione spazi e risorse, stare al fianco del volontariato con presenza concreta: sono atti che parlano più di qualsiasi discorso. Cirò ha un’Amministrazione che cammina insieme alla sua gente. E si vede.

�� GRAZIE, CIRÒ

Ma il grazie più grande va a voi. Alla popolazione di Cirò che ha scelto di esserci. Alle donne che hanno superato la timidezza, la fretta, la paura. Alle mamme che hanno portato le figlie. Alle figlie che hanno portato le mamme. Agli uomini che hanno accompagnato le proprie compagne e sorelle.

Siete stati voi l’evento. Noi abbiamo solo preparato il palco. �� UN DONO IN PIÙ: LE TECNICHE SALVAVITA

La prevenzione non si ferma ai tumori. Durante l’evento, i presenti hanno avuto l’opportunità di apprendere le tecniche di primo soccorso e rianimazione cardio polmonare. Un dono inatteso, che ha trasformato una giornata di salute femminile in una lezione di vita per tutti. Perché sapere cosa fare nei primi minuti di un’emergenza può fare la differenza tra la vita e la morte. Ora, a Cirò, ci sono persone in più che lo sanno fare.

�� I CONSIGLI SULLA PREVENZIONE ONCOLOGICA FEMMINILE

In ricordo di questa giornata, la Misericordia di Cirò Marina ribadisce i messaggi fondamentali condivisi con tutte le partecipanti:

�� Tumore al seno — Screening raccomandati

• Mammografia: ogni 1–2 anni dopo i 40 anni

• Ecografia mammaria: ideale per donne giovani con tessuto denso

• Visita senologica annuale dallo specialista

• Autoesame del seno: mensile, 7–10 giorni dopo il ciclo mestruale

• Test genetici BRCA1/BRCA2: consigliati in caso di familiare con tumore al seno o all’ovaio

�� Tumori ginecologici — Screening raccomandati

• Pap test: ogni 3 anni dai 25 ai 64 anni

• HPV test: ogni 5 anni dopo i 30 anni

• Vaccinazione anti-HPV: gratuita fino ai 26 anni, fortemente raccomandata • Ecografia pelvica e transvaginale: utile per il monitoraggio di utero e ovaie • Visita ginecologica annuale, personalizzata per età e storia clinica

�� La tua agenda della salute

11–25 anni Prima visita ginecologica e vaccinazione anti-HPV gratuita 25 anni Inizio Pap test triennale (gratuito nei programmi nazionali)

30–64 anni HPV test ogni 5 anni — incluso nei programmi regionali

40 anni Prima mammografia e visita senologica (anticipare a 35–38 con familiarità)

50–69 anni Mammografia biennale gratuita SSN — non perdere l’invito!

�� Segnali da non ignorare

• Nodulo al seno: massa o ispessimento nuovo, duro o irregolare

• Sanguinamento anomalo: perdite tra un ciclo e l’altro, dopo la menopausa o dopo i rapporti • Dolore pelvico persistente non correlato al ciclo

• Perdite dal capezzolo, specialmente ematiche o mono-laterali

• Gonfiore addominale persistente o sazietà precoce

• Cambiamenti della pelle del seno: arrossamento, buccia d’arancia, retrazione del capezzolo • Ulcere genitali: lesioni persistenti di vulva o vagina da valutare subito

• Calo di peso e stanchezza inspiegabili associati ad altri sintomi

�� Stile di vita protettivo

• Dieta mediterranea: frutta, verdura, legumi, olio d’oliva. Ridurre carni rosse e cibi ultra processati

• Attività fisica: almeno 150 minuti/settimana di movimento moderato

• No al fumo: correlato a tumori di cervice, mammella e altri. Il rischio si riduce già dopo pochi anni

• Limitare l’alcol: ogni unità alcolica in più aumenta del 7–10% il rischio di tumore al seno • Peso sano: l’obesità è fattore di rischio per seno, utero e ovaio

• Riposo e benessere: sonno regolare e gestione dello stress rafforzano il sistema immunitario

�� Dove prenotare gli screening

Vaccinazioni:

• Crotone — “Il Granaio”: 0962-924669 / 0962-924672 • vaccinazioni.kr@asp.crotone.it ☎ • Cirò Marina — Via Togliatti: 0962-372276 • vaccinazione.cirom@asp.crotone.it ☎

Centro Screening:

• Crotone — “Il Granaio”: 0962-924483 • screening@asp.crotone.it ☎

Ovviamente, rivolgersi sempre ai professionisti del settore o al medico di fiducia.

«La prevenzione non è paura. È amore per sé stesse. Oggi Cirò lo ha dimostrato al mondo.»

Ci vediamo al prossimo appuntamento. Perché la salute non va in vacanza, e nemmeno noi.

La tua salute. La tua prevenzione. La nostra missione.