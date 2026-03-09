Inaugurata la nuova sede della N.E.S.T. di Cirò Marina: donazione di attrezzature sanitarie e di soccorso dallaOnlus “Senior – L’Età della Saggezza” di Confagricoltura.

Si è svolta a Cirò Marina l’inaugurazione della nuova sede della N.E.S.T. – Nucleo Emergenze e Soccorso Tecnico, associazione di volontariato impegnata nelle attività di protezione civile, soccorso tecnico e assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

L’associazione opera sul territorio con volontari formati per intervenire in diversi ambiti della protezione civile, supportando le istituzioni durante emergenze e attività di prevenzione. Tra le principali attività svolte rientrano interventi di soccorso tecnico, supporto alla popolazione, gestione delle emergenze, monitoraggio del territorio e attività di prevenzione dei rischi.

Accanto alle attività operative, la N.E.S.T. promuove anche iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, con momenti di divulgazione sulle buone pratiche di protezione civile, sulla sicurezza e sulle manovre salvavita. L’associazione è inoltre impegnata in attività di volontariato e supporto alla comunità, collaborando con enti e realtà del territorio per iniziative sociali, eventi e progetti dedicati alla sicurezza e alla solidarietà.

Durante la cerimonia è stata consegnata una importante donazione da parte della Onlus “Senior – L’Età della Saggezza” e Confagricoltura Crotone, destinata a rafforzare le capacità operative e formative dei volontari dell’associazione.

La realizzazione di questa donazione è stata resa possibile grazie all’impegno e alla vicinanza di Maria Daniela Panteca, Responsabile Sede Zonale Patronato Enapa di Ciro’ Marina, e Luigi Pirito, Responsabile Provinciale Patronato Enapa Crotone, che si sono fatti promotori dell’iniziativa e hanno contribuito concretamente affinché questo importante gesto di solidarietà potesse diventare realtà a beneficio della comunità.

Attrezzature donate

● 2 Defibrillatori semiautomatici (DAE)

Dispositivi salvavita utilizzati per intervenire rapidamente in caso di arresto cardiaco improvviso.

● Teca esterna con allarme per defibrillatore

Contenitore protetto che consente di installare il defibrillatore all’esterno della sede, rendendolo disponibile anche alla cittadinanza in caso di emergenza.

● Manichino per addestramento alla rianimazione cardiopolmonare (RCP)

Strumento utilizzato durante i corsi di formazione per esercitarsi nelle manovre salvavita come il massaggio cardiaco.

● Collari cervicali regolabili (adulto e pediatrico)

Dispositivi utilizzati per immobilizzare il collo in caso di traumi o incidenti.

● Telo portaferiti con 8 maniglie

Attrezzatura utilizzata per il trasporto sicuro di persone ferite o con difficoltà di movimento.

● Barella Basket con cinghie di sollevamento

Barella tecnica utilizzata per il recupero e il trasporto di feriti in situazioni difficili o ambienti impervi.

● Immobilizzatore spinale (KED)

Dispositivo utilizzato per stabilizzare la colonna vertebrale di una persona traumatizzata durante le operazioni di soccorso.

● Lacci emostatici tattici (tourniquet)

Strumenti utilizzati per arrestare rapidamente emorragie importanti.

● Saturimetri da dito

Strumenti che permettono di controllare la quantità di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca.

● Cartelli segnaletici per defibrillatore

Segnaletica utile per indicare chiaramente la presenza del dispositivo salvavita.

Uno dei defibrillatori è stato installato all’esterno della sede dell’associazione, rendendolo disponibile alla comunità in caso di emergenza.

Durante l’inaugurazione sono intervenuti il Presidente di Confagricoltura Crotone Diego Zurlo, l’On. Sergio Ferrari , Consigliere Regione Calabria, e Saverio Punelli , Consigliere Provinciale.

La giornata è stata inoltre accompagnata dalla Santa Messa e dalla benedizione della nuova sede officiata da Padre Peppe, momento particolarmente significativo per i volontari e per la comunità presente.

Un ruolo fondamentale all’interno della N.E.S.T. è svolto dai volontari, vero cuore dell’associazione. Donne e uomini che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e la propria passione per il bene della comunità. All’interno della squadra ogni volontario ricopre un ruolo importante: dalle attività operative di soccorso e protezione civile fino al supporto logistico, organizzativo e formativo. È proprio grazie all’impegno di ciascuno che l’associazione riesce a crescere e a garantire un servizio sempre più efficace al territorio.

Per la N.E.S.T. questo momento rappresenta un passaggio significativo: cinque anni di attività al servizio del territorio, che segnano oggi l’inizio di una nuova fase di crescita e di rafforzamento delle capacità operative a beneficio dell’intera comunità.